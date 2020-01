Algérie: Cour d'arbitrage international - Installation des membres de la représentation d'Algérie

Alger — Les membres de la deuxième promotion de magistrats et d'experts en litiges commerciaux de la représentation d'Algérie, relevant de la région MENA, près la Cour d'arbitrage de Londres international (LCIA) ont été installés, lundi à Alger.

Quatorze (14) magistrats et experts en litiges commerciaux ont été installés au siège de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), en présence du président de l'Union, Hazab Ben Chahra, du président de la représentation d'Algérie près la LCIA, Bahloul Mohamed, ainsi que des experts et des magistrats de la première promotion.

A cette occasion, M. Bahloul a rappelé l'accord relatif à l'intégration de la première promotion d'experts et de magistrats en règlement des litiges commerciaux au sein de la LCIA par le biais de la représentation d'Algérie.

Des sessions de formation sont prévues au profit de magistrats et d'experts accrédités, dont le mandat est de quatre ans renouvelable, et ce en matière de médiation et d'arbitrage commercial, a-t-il fait savoir.

M.l'étranger et partant réaliser une économie en devise, a-t-il ajouté.

La représentation algérienne n'attend que l'autorisation des autorités compétentes pour commencer le traitement des affaires relatives au règlement des litiges commerciaux qui concernent l'Algérie.

Concernant le dossier des fonds détournés, M. Bahloul a fait état d'une demande d'audience adressée au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, afin de proposer des mécanismes et des propositions à même de consolider les efforts visant la récupération de ces fonds.

De son côté, M. Benchahra a affiché la disponibilité de l'UGCAA à appuyer et accompagner les membres de la représentation dans leurs différentes activités relatives au règlement des litiges commerciaux, estimant que celle-ci est un organe important dans la vie économique.

Créée en 2007 en Bulgarie, la LCIA est une organisation internationale activant dans le règlement des litiges, à l'instar de l'arbitrage, la médiation, les négociations et autres.