Kenya: Convention de Nairobi - Le projet Wiosap présenté à Mahajanga

Préserver l'eau contre la pollution provoquée par les secteurs agricole, industriel, touristique. C'est la raison d'être du projet Wiosap ou Mise en œuvre du programme d'action stratégique pour la protection de l'océan Indien occidental contre la pollution due aux sources et activités terrestres, présenté vendredi, dans la salle de conférence de l'hôtel Les Roches rouges à La Corniche à Mahajanga. Le projet, officiellement lancé dans la capitale du Boeny, concerne neuf pays africains dont la Grande île et s'étalera sur vingt-quatre mois.

La Convention de Nairobi a été adoptée en 1985, ratifiée en 1988, et mise en vigueur en 1996. Elle vise un partenariat entre les gouvernements, la société civile et le secteur privé pour faire de l'océan Indien occidental une région prospère avec des rivières, des côtes et des océans sains.« L'objectif de Wiosap est d'améliorer et de maintenir la santé environnementale des écosystèmes côtiers et marins de la région, grâce à une meilleure gestion des stress terrestres », explique Jacquis Soanaigny, le Point focal de la Convention de Nairobi auprès du ministère de l'Environnement et du développement durable. Des efforts novateurs pour réduire les pressions exercées par la pollution due aux sources et activités terrestres dans l'océan Indien occidental, seront bientôt en cours.

Le Secrétariat de la Convention de Nairobi met actuellement en œuvre plusieurs programmes régionaux qui devraient permettre de relever les défis environnementaux auxquels la région de l'océan Indien occidental est confrontée. L'un de ces programmes du projet Wiosap financé par le Fonds pour l'environnement mondial, vise à réduire les effets de la pollution due aux sources et activités terrestres grâce à la protection des habitats critiques, l'amélioration de la qualité de l'eau et la gestion du débit des cours d'eau.

Concernant Madagascar, le Comité directeur du projet a recommandé de financer le renforcement du cadre réglementaire et des capacités nationales de surveillance des rejets d'effluents, de la qualité de l'eau et des sédiments dans les zones côtières et marines de Madagascar.