Madagascar: Conférence nationale - Deux jours de brain-storming

Annoncée par Arizaka Raoul Rabekoto quelques jours après son élection à la tête de la Fédération, la conférence nationale sur le football se tient ce mardi et ce mercredi, au Mining Business Center Ivato. Des assises nationales qui débuteront par les discours d'ouverture du patron de la FMF, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, et du Président de la République, Andry Rajoelina.

S'ensuivront les allocutions de Nicolas Dupuis, sélectionneur des Barea qui parlera des perspectives du football, ainsi que de Rosina Randafiarison, championne d'haltérophilie qui abordera la culture de l'excellence dans le sport.

Concernant l'atelier de l'après-midi, le nombre de participants a été revu à la hausse, soit cent soixante dix. Ils seront départagés en huit groupes, selon les thèmes prédéfinis, pour des séances parallèles. Des thèmes réajustés dernièrement et dont les appellations ont été redéfinies en gouvernance du football ; amélioration de la qualité des compétitions ; gestion de l'image du football malagasy ; réflexion sur la relève ; implication du secteur privé dans le football, rôle de l'état dans le développement du football ; financement du football ; et investis- sement dans le beach soccer, le futsal et le football de masse.

Parmi ces cent soixante dix invités, l'on retrouvera des membres du comité exécutif de la FMF, des dirigeants régionaux, des représentants ministériels, des journalistes, des membres de clubs de supporters, des arbitres, des entraineurs, des joueurs ou encore des anciennes gloires. Bref, l'idée était de ratisser le plus large possible parmi tous les acteurs du ballon rond. Une fois les travaux de groupes bouclés, la restitution est fixée pour ce mercredi matin. S'ensuivront une synthèse générale ainsi que la présentation des résolutions prises. Et ce, afin d'établir un plan stratégique de développement.