Madagascar: Viaduc en pleine réfection - Voyageurs transbordés à Sahasinaka

Les habitants des villages enclavés entre Fianarantsoa et Manakara sont soulagés car le transport ferroviaire entre Fianarantsoa et Manakara ne sera pas finalement interrompu.

Solution trouvée. Tandis que les usagers du train entre Fianarantsoa et Manakara sont plongés dans le désespoir depuis décembre à cause d'une suspension du transport ferroviaire direct entre les deux villes, des mesures sont annoncées en début de semaine. Au début, des travaux à faire sur le viaduc d'Ankeba-Sahasinaka prévus pour cinq mois devaient interrompre le transport entre Fianarantsoa et Manakara, du 13 janvier au 15 mai.

D'après les dernières informations recueillies auprès de la direction de la ligne ferroviaire Fianarantsoa-Côte Est, « le terminus des trains de voyageurs au départ de Fianarantsoa, prévus tous les mardis et samedis, est la gare de Sahasinaka. La FCE organise, le lendemain, des opérations de transbordement du train de voyageurs à partir de 6 heures, à l'extrémité du viaduc côté Manakara ». Les voyages en train ne sont donc pas suspendus et le transport de marchandises a lieu en raison du transbordement organisé.

Toujours d'après les responsables locaux, «le transbordement concerne les seuls voyageurs et leurs bagages qui ne dépassent pas 15 kg. Les navettes se font entre l'extrémité du viaduc côté Manakara, jusqu'à la Gare de Mizilo ». Les travaux interminables ont toujours inquiété les usagers. Le viaduc de Sahasinaka a été construit sous la colonisation et depuis une quinzaine d'années, des réhabilitations intermittentes sont annoncées sur financement d'un bailleur de fonds.

Ce viaduc est capital pour la ligne Fianarantsoa-Côte Est, longue de 136 km et construite entre 1927 et 1936. Il se situe au PK 121 à partir de Fianarantsoa et sa réfection est justifiée par des motifs de sécurité. Lors d'une descente en 2016 de quelques étudiants de l'École Polytechnique, la situation du viaduc a été constatée de visu, tandis que les travaux prennent toujours du retard par rapport aux annonces faites et communications verbales en conseil des ministres. Déjà que l'annonce des travaux sur ce viaduc faite en 2005 a déjà inquiété l'opinion publique locale.

Plusieurs lots

Selon un cheminot originaire de Sahasinaka où se trouve une gare, « les travaux sur ce viaduc sont répartis apparemment en plusieurs lots. Il y a toujours eu des techniciens de passage lors des années précédentes.

Sahasinaka est une destination touristique qui dispose de structures d'accueil et les touristes viennent nombreux chaque année pour voir le viaduc historique. L'État doit cependant contrôler la mise en œuvre des travaux annoncés pour que ce viaduc soit finalement réhabilité ».

Enfin toujours d'après l'information émanant de la direction du Transport ferroviaire FCE, « les titres de transport des billets de réservation sont toujours valables et utilisables une seule fois lors du transbordement des voyageurs. Les clients résidents doivent s'acquitter de nouveaux titres de transport des voyageurs suivant l'organisation sur place. Les départs de la gare de Sahasinaka du train de voyageurs montant, tous les mercredis et dimanches, sont à 8 heures ».