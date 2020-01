Ile Maurice: MCCI - Une plateforme numérique pour aider les micro entreprises et les PME lancée

La Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) a lancé un atelier sur le Digital Financial Inclusion Project pour les micro et petites et moyennes entreprises en partenariat avec le COMESA Business Council. C'était ce mardi 28 janvier au Labourdonnais Waterfront Hotel.

Le Digital Financial Inclusion Project est un projet qui vise à mettre en place une infrastructure numérique pour consolider les échanges commerciaux entre les micro et petites et moyennes entreprises de la région Africaine. Il s'agit aussi d'offrir une opportunité d'affaires aux entrepreneurs.

Cet atelier a réuni environ une trentaine de personnes, dont des entrepreneurs, les chefs d'entreprises et des représentants de plusieurs institutions comme le National Women Entrepreneurs Council et SME Mauritius.

Barlen Pillay, secrétaire général de la MCCI, soutient que l'intégration des petites et moyennes entreprises à l'écosystème numérique leur offre nombreuses facilités comme les transactions financières en ligne. Selon lui, les ateliers comme celui qui a été lancé ce matin permettent d'échanger des idées et d'informer des entrepreneurs des facilités existantes.

En outre, Yoseph Wondunu, le Digital services manager du COMESA Business Council, a annoncé qu'une étude est menée pour élaborer une politique régionale commune pour réduire les coûts des transactions locales et régionales des entreprises.