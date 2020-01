Madagascar: Association Un repas pour un enfant - Rénovation de la cantine et de la cuisine de l'école primaire publique Maharidaza

Bienfaiteur des élèves de l'école primaire publique de Maharidaza depuis plus d'un an maintenant, l'association Un repas pour un enfant vient de doter l'établissement d'une nouvelle cuisine moins polluante que la précédente et d'une cantine scolaire entièrement rénovée.

Les travaux effectués concernent la rénovation de l'intérieur et de l'extérieur de la cuisine et de la cantine, l'adduction d'eau, la peinture, l'installation de la cuisine et les boiseries. Ce projet avait déjà été communiqué aux responsables de l'école et aux parents d'élèves lors du dernier passage du président de l'association à Madagascar, le Dr. Josoa Rasolofomamonjy, l'année dernière.

Des bénéficiaires reconnaissants. Accueilli par l'ensemble de la communauté de Maharidaza (parents d'élèves, responsables au niveau de l'école et les enfants eux-mêmes) le président de l'association, débordant d'émotions, n'a pu lâcher que des « merci ou misaotra tompoko ! », face à l'accueil chaleureux de la petite commune. Les dons de l'association sont toujours reçus avec un grand sourire de la part des membres de la communauté locale, lesquels se sont engagés dans l'éducation de leurs enfants en vue de la réussite de ces derniers.

D'ailleurs, pour la rénovation de la cuisine et de la cantine, financée par les bénévoles de l'association, les parents d'élèves ont, eux aussi, apporté leur contribution. Notons que 13 750 repas ont été servis par l'association aux élèves de l'école au cours de l'année précédente et que 24 enfants sur 27 ont réussi aux examens du CEPE. L'inauguration des travaux de rénovation se fera au mois d'août prochain et le président de l'association y assistera avec les autres membres d' Un repas pour un enfant.