Ile Maurice: Le Climate Change Bill bientôt prêt

communiqué de presse

Le Climate Change Bill est en phase d'être finalisé. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du Changement climatique, Kavi Ramano, lors d'une conférence de presse, le lundi 27 janvier.

A l'occasion, le ministre Ramano a aussi annoncé la préparation d'un plan d'action pour les cinq prochaines années. Cette initiative fait suite à la tenue, en décembre dernier, des Assises de l'Environnement auxquelles ont participé plus de 400 personnes issues de 22 institutions différentes.Le ministre Ramano a déclaré que le premier projet du plan susmentionné sera prêt en avril, et a précisé que le mois prochain une série de 12 mesures, à mettre en œuvre à court terme, sera divulguée.Le ministre a rappelé que le gouvernement s'engage à adopter une politique de développement responsable et écologiquement durable, et confirme la mise en place d'un comité sur la gestion des déchets.

Dans un autre ordre d'idées, le ministre de l'Environnement a soutenu que, dans le cadre des fêtes religieuses de Cavadee et Maha Shivratree qui seront observées respectivement les 8 et 21 février, 600 poubelles et 15 000 sacs en plastique biodégradables seront distribués dans quelque 240 "kovils" et 760 temples du paysDeux types de poubelles à compost, l'un pour les produits organiques et l'autre pour les produits non-organiques, seront également mis à la disposition du public.Il a aussi été question du concours "Fleurir Maurice", qui est destiné aux élèves des écoles primaires publiques et privées. L'objectif est de promouvoir la participation active des jeunes en ce qui concerne la protection de l'environnement.