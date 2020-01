Ile Maurice: Financement de la Santé - Maurice accueille un atelier de travail sur la pratique communautaire de l'économie de la santé

communiqué de presse

Permettre des échanges d'information entre participants et donner l'occasion à ceux ayant une orientation économique de se connecter, partager des idées ainsi que des expériences sur le financement de la santé dans l'élaboration des politiques de santé.

Tel est le but de l'atelier de travail axé sur le financement et la pratique communautaire de l'économie de la santé qui sera officiellement lancé ce jeudi 30 janvier 2020, à l'InterContinental Mauritius Resort à Balaclava.L'évènement est une initiative du ministère de la Santé et du Bien-être, en collaboration avec la Communauté sanitaire de l'Afrique orientale, centrale et australe et de l'Université de York. Une quarantaine de délégués du Royaume-Uni, de la Tanzanie, du Malawi, du Kenya, de l'Ouganda, d'Eswatini, du Lesotho, de la Zambie, du Zimbabwe et de Maurice participeront à cet atelier de deux jours.

Il est également prévu que des échanges de perspectives sur les principaux problèmes de politique de santé dans la région ainsi que sur la formation pour l'élaboration des cadres d'allocation des ressources et des avantages médicaux connexes soient abordés.Les sujets à l'agenda sont : le rapport coût-efficacité/coût-avantages ; comment la corrélation entre la demande et l'offre de soins de santé affecte les dépenses, la façon dont les mécanismes de budgétisation et de réglementation influencent les performances des prestataires ; et de quelle manière le système de santé national peut atteindre son objectif de couverture universelle, à travers une politique de santé plus efficace afin d'accélérer les progrès.

Vu la demande croissante de services de santé et de ressources financières limitées, le financement de la santé exerce une influence sur la prise de décision à tous les niveaux des soins de santé.Il est bon de faire ressortir que l'Afrique compte parmi les plus grandes charges de morbidité, mais paradoxalement le continent a le budget disponible pour les soins de santé par habitant, le plus bas. En conséquence, la mise en œuvre des pratiques de l'économie de la santé se fait davantage sentir dans cette région.