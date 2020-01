Madagascar: Pancrace - Championnats du pays - Les cinq combats les plus intenses, connus

C'est confirmé. Les championnats de Madagascar de pancrace de la saison 2019-2020 se tiendront au gymnase couvert d'Ankorondrano ce dimanche 2 février.

Ce sera la première édition de championnat national organisée par la Commission malgache de pancrace et submission (CMPS), après l'Open de Madagascar il y a deux ans passés. Les combattants issus de quatre comités régionaux, à savoir Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana et Boeny seront attendus. D'après les explications de Sahobiniana Rafanomezantsoa, responsable de la communication au sein de la CMPS, Moramanga, pour sa part, aurait aussi ses représentants. Plus de trente combats sont au programme pour les classes A et B. Des combats pour les catégories dame et junior seront aussi à l'honneur.

D'ailleurs, les cinq combats les plus intenses ont été dévoilés hier, même si les grilles de combats n'ont pas encore eu lieu. Tous sont des combats de la classe A. Citons d'abord, chez les -61 kg, Andoniaina Ratolojanahary du Vakinankaratra qui défiera Tokiniaina Razafindraibe d'Analamanga. Jean de Dieu Sitraka du comité Analamanga se mesurera à Herizo Rakotomanga. Tandis que pour les -70 kg, Jackie du comité Atsinanana se confrontera à Lahy Birinod du Vakinankaratra. Chez les -84 kg, il s'agira d'un derby d'Analamanga puisque Andrianiaina Danny, alias « Betanana », affrontera Herizo Solonandrasana. Enfin, Herinandrasana Stephane d'Atsinanana sera opposé à Tokiniaina Andriamampionona de la capitale, chez les -94 kg.

« On a effectué un tas de formations durant des années, nous espérons voir des combats de haut niveau », a souligné Sahobiniana Rafanomezantsoa. Les éliminatoires commenceront à 9h, et toutes les finales auront lieu dans l'après-midi. En outre, les champions de cette joute nationale passeront en regroupement pour le tournoi international Challenge de l'océan Indien. La compétition se déroulera à La Réunion fin février, regroupant les meilleurs combattants malgaches, réunionnais et mauriciens.