Madagascar: Basketball - Le MMBC veut rebondir

Les membres qui composent le « Maman Mpankafy Basket Club » (MMBC).La saison 2018-2019 a été mi-figue mi-raisin pour Mamans Mpankafy Basket Club (MMBC), présidé par Marguerite Aimé Andriamarohaja. Ce club formé par une famille de basketteuses vise loin. Sa première participation à la Rencontre Nationale Sportive (RNS) 2020 fait partie de ses réalisations.

Le staff et les membres de « Mamans Mpankafy Basket Club » (MMBC) se sont présenté leurs vœux du nouvel an dans la soirée du 24 janvier dernier à l'hôtel Le Louvre à Antaninarenina. L'heure était aussi d'annoncer aux journalistes le bilan des deux années mitigées du club. Les responsables ont ainsi affiché leur ambition pour l'avenir. En effet, il y a du bon et du moins bon, mais on ne peut pas négliger le merveilleux parcours que ce club dans la catégorie vétéran d'Analamanga a réalisé seulement en deux années d'existence.

Puisque depuis 2018, il a déjà remporté des titres au niveau de la ligue et la section. MMBC avait participé, pour la première fois, à un tournoi inter-communal à Ivato en 2018 et avait remporté la victoire. Il a déjà été sacré champion d'Analamanga après avoir arraché le titre de la section Tana ville en 2019. En plus de cela, les protégées de Maminirina Ravelonandro étaient à deux doigts de remporter le titre du dernier champion de Madagascar à Majunga, mais il leur a manqué un demi-panier pour y arriver. « Il faut maintenant penser à rebondir et se faire une note de 20 sur 20 pour cette saison. L'objectif pour le club est de remporter les titres des championnats de Madagascar 2020. De réserver, bien évidemment, les titres qu'on avait déjà obtenus », estime la présidente du club, Marguerite Aimée Andriamarohaja.

Fondé le 10 février 2018 par Abeline Rahajanirina, une mère de famille passionnée de basketball, MMBC élargit ses horizons. D'ailleurs, ce n'était que les six filles de la fondatrice qui avaient composé l'équipe au début. Après, les six sœurs ne voulaient pas laisser tomber ce sport préféré de la famille. Plus tard, elles ont décidé de fonder ce club avec l'aide de leurs amis. Actuellement, le club veut créer une catégorie pour les jeunes, dénommée « Miara-Mankafy Basket Club » pour cette année et participer à la Rencontre Nationale Sportive (RNS). Cet événement aura lieu à Cergy du 11 au 13 avril 2020. « Sans vouloir se vanter, le MMBC avait beaucoup contribué à l'amélioration du niveau technique de la compétition des vétérans durant la saison précédente. Cette année, nous avons un effectif un peu juste avec 12 joueurs. Cela nous a causé des problèmes tant durant les entraînements que lors des matches, comme au cours de la finale des championnats de Madagascar à Majunga. De ce fait, nous devrions encore recruter trois autres joueuses supplémentaires », a ajouté Solo Ella Razafimaholy, la capitaine de l'équipe.