Angola: Le Président de la République limoge le gouverneur de Cunene

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a démis lundi Sérgio Leonardo Vaz du poste de gouverneur de la province de Cunene.

Sérgio Leonardo Vaz a été nommé à la tête de cette région le 21 janvier dernier.

Selon un communiqué de presse de la Maison civile du Président de la République, la mesure est due au fait qu'après la nomination, il a été constaté que certaines situations qui ne permettent pas sa prise de fonction.

Dans d'autres décrets, le Chef de l'Etat a nommé Gerdina Ulipame Didalewa au poste de gouverneur de la province de Cunene et Mário Augusto Caetano João au secrétaire d'État à l'économie.

Par ailleurs, le Président angolais a limogé les vice-gouverneurs de la province de Namibe pour les services techniques et les infrastructures ainsi que celui du secteur politique, social et économique, respectivement, José Chindongo António et Josefa Joana Rebeca.

João Lourenço a nommé Carla Maísa Pereira Tavares au poste de vice-gouverneur de Namibe pour le secteur politique, social et économique et Ema Samali Henriques da Silva Guimarães au poste de vice-gouverneur de la même province pour les services techniques et les infrastructures.