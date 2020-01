Soudan: Le Gouvernement et la MINUAD réactivent le Mécanisme Conjoint de Sécurité

Al-Fâcher — Le Représentant Spécial Conjoint/ Médiateur en Chef Conjoint de la Mission des Nations Unies et de l'Union Africaine au Darfour (MINUAD), Jeremiah Mamabolo, a décrit l'Accord Conclu entre la Mission et le Gouvernement sur la Réactivation Immédiate d'un Mécanisme de Sécurité Conjoint qui permettra des Consultations et des Décisions Rapides en matière de Sécurité, comme une étape importante vers la Garantie de la Sûreté et de la Sécurité des Communautés Locales, du Personnel et des Actifs des Nations Unies à la suite des récents incidents de Pillage des Actifs des Nations Unies dans l'Ouest, le Sud et plus récemment, le Nord du Darfour.

Un Communiqué de Presse de la MINUAD a cité Mamabolo disant que «le Mécanisme renforcera la Coopération en matière de Sécurité entre la MINUAD et le Gouvernement Hôte, un Elément Clé pour obtenir une Réponse Immédiate et Efficace à ces Situations Difficiles».Le Communiqué de Presse, dont une copie a été reçue par SUNA, a ajouté que cette Evolution fait suite aux réunions que RCS Mamabolo a tenues dans la capitale soudanaise, Khartoum, avec le Ministre Soudanais de la Défense et avec le Sous-secrétaire Adjoint du Ministère des Affaires Etrangères, les 16 Janvier et 24 Janvier 2020, respectivement.Le Mécanisme comprend la MINUAD, l'Equipe de Pays des Nations Unies, le Ministère Soudanais de la Défense et d'autres Autorités Soudanaises Compétentes.

« Par exemple, lors du récent incident de Pillage à Kabkabiya, le M, des AE et les Eléments de Sécurité Connexes, une fois alertés par la Mission de l'Evolution de la Situation, ont immédiatement été déployés dans la Région pour éviter de Nouvelles Destructions de Biens et d'Eventuelles Pertes en Vies Humaines.Le Bataillon de la MINUAD au Pakistan, basé à Kabkabiya, a également réagi rapidement à l'Appel à l'Aide et a sécurisé les Locaux de l'Agence des Nations Unies concernés. Cette Approche Collaborative doit être Félicitée et Reproduite à l'Avenir, lorsque de tels Incidents se Produisent », a ajouté le RCS de la MINUAD.Le Communiqué de Presse a indiqué que la MINUAD attend avec intérêt le rétablissement immédiat de ce Mécanisme de Sécurité Conjoint et exprime sa Volonté de jouer son Rôle pour Garantir sa Réussite.