Tunisie: Grande militante pour la démocratie et amie des familles des martyrs et des blessés de la révolution - Lina Ben Mhenni s'éteint à la fleur de l'âge

« Une pensée à notre révolution qui se bat encore malgré les trahisons. Comme elle je me battrai pour sortir de cette situation difficile », tel fut le message émouvant de Lina Ben Mhenni posté le 15 janvier 2020, au lendemain du neuvième anniversaire de la révolution.

Atteinte d'une maladie chronique, la blogueuse Lina Ben Mhenni nous a quittés hier, lundi 27 janvier. Le 16 mai 2018, elle a fait ses adieux à la vie sur son compte facebook pensant que sa dernière heure a sonné. Mais à chaque fois, elle se relevait de sa maladie plus rayonnante et plus déterminée. Souffrant depuis son enfance d'une grave maladie qui avait nécessité une greffe de rein en 2007, Lina ne demandait pas beaucoup : « Tout ce dont j'ai envie c'est d'avoir une vie normale, me réveiller le matin pour prendre le temps de préparer un petit déjeuner calmement dans mon petit balcon, prendre ma douche et trouver une petite heure pour faire mon brushing, lire un livre, faire les courses, me concentrer sur mes activités et mon boulot et ne pas accourir à l'hôpital, affronter les embouteillages matinaux, la maladie et compter les décès... est-ce trop demander ? », confie l'amie des familles des martyrs et des blessés de la révolution dans ses moments de détresse.Lina nous a quittés à l'âge de 36 ans après avoir longtemps combattu sa maladie, laissant derrière elle le souvenir ineffable d'une grande militante pour la démocratie, les libertés et les droits humains, le souvenir d'une jeune fille souriante, enjouée, charmante, qui se fait belle à chaque fois que les rayons du soleil cajolaient ses joues.

Née le 22 mai 1983, fille d'un ancien perspectiviste qui a connu la prison et été torturé dans les années 70, le destin de Lina était bien tracé. A 28 ans, elle devient, grâce à son blog « A Tunisian Girl » et son activisme, l'emblème de la révolution des jeunes en 2011. Elle reçoit le prix du meilleur blog dans le cadre d'un concours international, les BOB's, organisé par la radiotélévision allemande Deutsche Welle. Ecrivaine, chercheuse et conférencière, elle enseignait la linguistique à l'Université de Tunis.Hier, Lina nous a quittés vers un autre monde, mais ne meurt vraiment que celui qu'on oublie. Son souvenir restera gravé dans les mémoires de ceux qui l'ont connue de près ou de loin, des familles des martyrs et des blessées de la révolution et des militants des droits humains.

S'adressant à ses ami(e)s juste après la célébration de la fête de la révolution, Lina a laissé sur son compte facebook un message émouvant digne d'une grande militante, sans savoir qu'il sera le dernier : « J'espère que nous nous revoyons de plus en plus et que nous nous aimons encore et encore car nous avons tous besoin les uns des autres. Notre pays a toujours besoin d'amour et de travail et je pense que nous en avons beaucoup pour notre belle Tunisie ! Je ne remercierai jamais assez mes parents qui ont toujours vécu mon calvaire avec moi et qui continuent à me soutenir dans tout ce que je fais. Mes parents qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui en m'apprenant les principes de l'humanisme, la liberté, l'honnêteté et la dignité. Une pensée à notre révolution qui se bat encore malgré les trahisons. Comme elle je me battrai pour sortir de cette situation difficile ! ».