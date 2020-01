Tunisie: Cotunace - 15,1 millions de dinars de chiffre d'affaires

Le résultat net enregistré est passé de 3,6 millions de dinars en 2017 à 6,3 millions en 2018. La société dispose de 40 millions de dinars de fonds propres.

La Compagnie tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur (COTUNACE), dont la mission consiste essentiellement en la couverture des entreprises locales contre les risques de non-paiement d'origine commerciale et non commerciale, a multiplié, en 2018, par quatre, ses bénéfices depuis sa fusion-acquisition de sa filiale Assurcrédit en 2013.En 2018, le chiffre d'affaires du leader de l'assurance-crédit en Tunisie a atteint 15,1 millions de dinars, ce qui correspond à une progression de 18,6%. Le résultat net enregistré est passé de 3,6 millions de dinars en 2017 à 6,3 millions en 2018. La société dispose de 40 millions de dinars de fonds propres, des placements de l'ordre de 130 millions de dinars, un bénéfice par action de 23,7 dinars (pour un nominal de 100 dinars) et une rentabilité financière de 15,8%.

Une évolution appréciable

Créée en septembre 1984, la Cotunace avait pour objet l'assurance des personnes physiques et morales contre les risques (commerciaux, politiques et de catastrophe) de non-paiements issus des opérations d'export réalisées à partir de Tunisie. A la faveur de la promulgation de la loi n° 97-24 du 28 avril 1997 ajoutant un titre IV (Assurances à l'Exportation) au Code des Assurances, la branche est ouverte à toutes les compagnies d'assurances.

L'assurance à l'exportation, à partir de cette date, couvre les opérations d'exportation ainsi que les opérations connexes contre les pertes résultant de la réalisation des risques commerciaux et non commerciaux ou l'un de ces deux risques. L'assurance à l'exportation peut être souscrite par les personnes morales ou physiques qui réalisent des opérations d'exportation ainsi que les banques et les institutions financières pour les crédits qu'elles octroient soit aux personnes éligibles, soit à leurs acheteurs.En 2009, le leader de l'assurance-crédit en Tunisie augmente son capital de 5 à 20 millions de dinars, dont 5 millions de dinars (25% du capital après augmentation) réservés à un partenaire technique, à savoir la Compagnie arabe de garantie de l'investissement et d'assurance du commerce extérieur (Dhamen-CIAGI) dont le siège social est basé au Koweït.

La Cotunace est chargée également de la gestion de deux fonds de garantie dont le Fonds de garantie des risques à l'exportation qui a pour objet de réassurer les risques non commerciaux, et à titre exceptionnel, les risques commerciaux relatifs aux opérations d'exportation qui comportent un intérêt essentiel pour l'économie nationale. L'autre fonds géré est celui de garantie de financement des Exportations avant Expédition (FGFEAE), créé en vertu de la loi n°99-95 du 6 décembre 1999 et dont la mission principale est de garantir, à travers l'émission de certificat, aux banques le remboursement des crédits accordés aux PME afin de financer leurs opérations d'exportation.