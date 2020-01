Tunisie: Concert de musique classique - «Comme un songe d'une nuit d'hiver... »

Le pôle musique et formations symphoniques du Théâtre de l'opéra de la Cité de la culture a présenté, samedi 25 janvier 2020, au Théâtre des régions à ladite cité, un spectacle de musique classique et de chant lyrique.

«Nuit lyrique», le titre du spectacle donné par l'Orchestre et Chœur de l'Opéra de Tunis, sous la direction de Fadi Ben Othman, était pour le moins... féérique et le temps s'est déroulé comme un songe d'une nuit d'hiver... sublimée par ces tessitures de voix de soprano, mezzo soprano et baryton qui ont donné le ton et ont fait vibrer à l'unisson une assistance hétéroclite, faite de jeunes et de moins jeunes, Tunisiens et étrangers.

C'est un public debout qui a ovationné ces grands artistes qui n'ont pas démérité. Ils sont Fatma Gabsi (soprano), Baha Eddine Ben Fadhl (baryton),Ichraf Sallem (soprano), Nesrine Mahbouli (soprano), Amina Baklouti (soprano),Raouia Jelassi (mezzo-soprano), Tamer Chung (baryton) et Mohamed Amine Bouhlel (baryton) qui se sont faits accompagner d'instruments à cordes et des étendues de sons de la clarinette de Youssef Messaoudi. Le tout a été placé sous la direction artistique de Hichem Amari et du maestro Fadi Ben Othman.

Mais il ne faut surtout pas se leurrer, car il n'est pas question ici d'être un fin connaisseur du chant lyrique et de ses exigences pour être emporté par ces tessitures de voix profondes et merveilleuses, aiguës ou graves, rondes et généreuses, qui se laissent transporter dans des envolées lyriques qui n'ont rien à envier à celles qu'on regarde par écrans interposés dans les opéras les plus prestigieux du monde. «Nuit lyrique», telle qu'on l'a passée en la bonne compagnie de l'Orchestre et Chœur de l'Opéra de Tunis, a une fois de plus montré que le chant lyrique a de beaux jours devant lui sous nos cieux, tout comme ces artistes qui montrent à qui veut bien les écouter que la musique c'est un grand art qui se crée et grandit dans cette complicité faite de respect. Qui nous fait changer. Nous rend meilleurs, bien entendu.