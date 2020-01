Tunisie: Prévention de la propagation du coronavirus - Le risque zéro est de mise

Des mesures préventives ont été prises par le ministère de la Santé pour sécuriser les aéroports nationaux qui nécessitent le renforcement des conditions d'hygiène des voyageurs en transit ou en provenance de Chine, foyer du virus

Depuis quelques semaines, la nouvelle de la propagation du virus mortel sous l'appellation coronavirus s'est répandue comme une traînée de poudre. Annoncée sur toutes les lèvres et accompagnée d'une vive inquiétude de la population mondiale, elle suscite toutes les craintes et appréhensions. En effet, la Chine étant le foyer d'extension du virus qui a enregistré 1.988 cas et décompté cinquante-six personnes mortes depuis décembre 2019, voit le virus se répandre dans les pays voisins de la Chine : Vietnam, Japon, Singapour, Taïwan ont commencé à enregistrer des cas mineurs et sans aucun mort signalé.

La Tunisie, même si elle est loin géographiquement de la République Populaire de Chine, a pris les devants par l'intermédiaire du ministère de la Santé. En collaboration avec d'autres organismes tels que l'Observatoire des maladies nouvelles, le ministère de tutelle a mis tout en œuvre pour empêcher l'apparition du virus sur notre sol car il s'étend de façon aérienne et peut s'infiltrer dans les aéroports de Tunisie notamment à cause des passagers potentiellement contaminés qui transiteraient par la Chine.

Dans ce contexte, une conférence de presse a été organisée hier au ministère de la Santé pour rassurer la population et prévenir tout risque de transmission du virus dans les aéroports de toute la République.

Dr Sonia Ben Cheikh, ministre de la Santé, a adressé un message rassurant qui dissipe tous les doutes autour du coronavirus. On apprend que depuis la date du 31 décembre 2019, le ministère de la Santé étudie le cas du coronavirus pour l'identification des malades dont le point de départ est inévitablement la Chine. En coordination avec l'Office de l'aviation civile (Oaca), le ministère suit de très près l'évolution de la situation au jour le jour.

Les responsables se sont rendus à l'aéroport Tunis-Carthage pour connaître les points d'entrée des avions en provenance de Chine. Le contrôle policier, toujours de rigueur dans ces circonstances, a été renforcé au moyen d'une logistique avec des caméras intelligentes implantées aux abords de la douane et une salle d'isolement a été aménagée pour prendre en charge le malade potentiellement contaminé reconnaissable grâce aux caméras.

Les premiers symptômes d'une personne atteinte par le redoutable virus sont la fièvre et la toux que la caméra sophistiquée et fonctionnelle ne manquera pas de détecter ! Une salle d'isolement pour identifier le malade, l'examiner et le prendre en charge a été constituée pour une mise en quarantaine du virus. Pour l'heure, aucun cas de coronavirus, dont la période d'incubation est de deux à douze jours même si le malade n'a pas encore de fièvre, n'a été signalé en Tunisie.

Personne n'est immunisé contre le coronavirus

Pr Nissaf Ben Alaya, directrice de l'observatoire des maladies nouvelles et émergentes, adresse une déclaration à La Presse qui comporte d'amples détails sur le coronavirus et ses différents aspects qui ont conduit la Tunisie à accélérer un plan de prévention face au risque de contamination : «Dans le cadre de la riposte face aux maladies potentiellement épidémiques importées localement, il y a un plan de préparation qui est attribué en fonction des différentes situations.

Actuellement, il y a une épidémie internationale qui concerne principalement la Chine. Elle est due à un virus nouveau. La population générale n'est pas immunisée contre ce virus, il y a donc un risque d'importation et de propagation de ce virus. Tous les pays du monde ont pris des mesures pour limiter l'introduction de ce virus. La Chine a pris des mesures colossales pour empêcher l'extension du virus et l'exportation vers d'autres pays». Néanmoins, les autres pays doivent emboîter le pas en prenant des mesures de dépistage et de prise en charge des cas avérés.

Il faut surveiller de près tous les passagers en provenance de Chine durant cette période critique. Le Pr Ben Alaya développe les aspects de transmission du virus qui se sont développés au fil du temps : «Initialement, le virus est une transmission du réservoir animal vers l'homme mais comporte une transmission génétique. La transmission suspecte du virus comporte un lieu originel qui est le marché d'animaux sauvages avant de connaître une adaptation pour se muter et se transmettre sur l'homme. L'évolution épidémiologique témoigne d'une transmission humaine sans virus qui peut se propager par voie aérienne issue de passagers provenant de zones endémiques. En l'état actuel des choses, la Chine est le foyer majeur de l'épidémie».

Précisions du ministère de la Santé

Le ministère, qui agit dans la transparence totale, a remis une brochure qui présente les données statistiques sur la situation épidémiologique mondiale et les mesures à prendre contre la contamination par le virus Corona ou coronavirus. Depuis l'annonce du premier cas atteint par le virus qui s'est déclaré en République Populaire de Chine, le risque épidémiologique est scrupuleusement suivi en Tunisie. A compter de la date du 31 décembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, le ministère n'a constaté aucun cas de ce virus dans notre pays. Les cas importés sont tous exposés à l'infection pendant son séjour ou en voyage en Chine et au Japon, à Taïwan, au Népal, en Corée du Sud, au Vietnam, aux États-Unis d'Amérique, en France et en Australie.

L'Organisation mondiale de la santé, après la réunion du comité d'urgence de haut niveau à Genève, n'a pas décidé d'annoncer l'état d'urgence internationale à l'heure actuelle. Par conséquent, elle ne recommande pas d'imposer des restrictions aux voyages et au commerce. A cet égard, afin d'éviter que le virus ne pénètre et ne se propage dans notre pays, le ministère de la Santé s'efforce de surveiller cette maladie par le biais de l'Observatoire national des maladies nouvelles et renouvelables et de ses cellules régionales de vigilance et du Centre des opérations de santé.La stratégie «Shocroom» a fourni un indicateur national aux fins de référence et a agi comme une enquête proactive pour fournir toutes les exigences et assuré que les cas de suspicion, le cas échéant, ont été placés sur des points en contact avec des représentants de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et approchant les cellules de vigilance régionales.

Le ministère de la Santé a également pris plusieurs mesures en coopération avec le Bureau de l'aviation civile, les aéroports et les compagnies aériennes nationales et internationales pour notifier immédiatement tout cas suspect et distribuer des questionnaires à tous les voyageurs, leur permettant de connaître les pays dans lesquels ils se sont rendus.Ces équipes de santé présentes aux postes frontaliers sont appelées à mesurer la température des voyageurs à l'aide de caméras thermiques et diriger les cas suspects vers les unités d'isolement aux postes frontaliers pour effectuer des analyses de laboratoire et fournir les soins médicaux nécessaires.