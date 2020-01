Sénégal: La commission de la carte nationale de presse mise au défi

La cérémonie officielle d'installation des membres de la Commission de la carte nationale de presse a eu lieu hier, lundi 27 janvier, à la Maison de la Presse. Composée de huit membres titulaires et leurs suppléants, cet organe se chargera de délivrer la carte nationale de presse aux journalistes et techniciens des médias, conformément aux dispositions du Code de la presse adopté en 2017.

«La prochaine étape sera de nous regrouper pour valider le règlement intérieur qui nous permettra de travailler, de suivre la procédure qui sera édictée et tout simplement faire le travail qui nous est demandé par le Code de la presse», a fait savoir le président de la Commission de la carte nationale de presse, Daouda Mine.

Mieux, dit-il, «il faut comprendre que notre travail est encadré par le Code de la presse dont les dispositions sont claires.

Et ce sont ces dispositions qui nous disent ce qui est attendu de nous, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire». En effet, désormais «seuls les détenteurs de la Carte nationale de presse, vont se prévaloir de la qualité de journaliste et de technicien des médias».

«Aujourd'hui, les nouvelles dispositions du Code de la presse sont claires : il faut sortir d'une école de formation, si ce n'est pas le cas, il faut avoir la licence et avoir la pratique de journalisme pendant deux ans dans la collecte, le traitement et la diffusion d'informations pour venir au niveau de la Commission de validation.

Et si vous ne remplissez pas ces deux critères-là, il faut alors avoir une expérience de 10 ans et venir au niveau de cette Commission de validation», a fait savoir Daouda Mine.

La Carte nationale de presse devra permettre de réguler le secteur des médias. Pour cause, a dit le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, il y a un «grand flou» dans le secteur.

«L'identité de l'organe de presse est devenue confuse, avec la multiplication des supports, particulièrement dans un contexte marqué par l'avènement du numérique. On ne sait plus qui est journaliste ou technicien des médias et qui ne l'est pas.

N'importe qui pouvait se prévaloir de ces qualités et écrire dans les journaux ou tenir le micro dans les éditions d'information. Les contenus médiatiques continuent d'en souffrir», a expliqué Abdoulaye Diop.

Et de rassurer que l'Etat du Sénégal mettra à disposition tous les moyens et toute la logistique nécessaires pour le bon fonctionnement de la Commission et l'atteinte des objectifs.

