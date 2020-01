Sénégal: Porter des lunettes à tout prix

Phénomène de société, tendance ou effet de mode ? Problème de vision ou non ? Les lunettes sont de plus en plus présentes dans le quotidien de Sénégalais dont elles deviennent des compagnons parfois inséparables, ou presque.

De nos jours, à travers les artères, lors de cérémonies et autres rencontres, à l'atelier, sur les chantiers, à l'entreprise, au bureau, etc. ils sont de plus en plus nombreux, ces Sénégalais, surtout des jeunes hommes et femmes, filles et garçons, à recourir à des lunettes de soleil ou des correcteurs pour se déplacer ou mieux vaquer à leurs occupations.

Toutefois, alors que certains prennent l'attache d'un spécialiste avant de se procurer des verres (médicalisés), nombreux sont ceux qui achètent leurs lunettes dans la rue ou parterre... à moins de 1000 F CFA.

Ce qui n'est pas sans conséquences sur les yeux et la vue, explique Docteur Boubacar Sarr, ophtalmologue, qui déconseille le recours à «des lunettes optiques», aux personnes qui n'ont pas de problème particulier de vision.

DES LUNETTES PARTERRE : Moins de 1000 F CFA, pour se sacrifier les yeux

«Combien coûtent ces lunettes ?» «1000 francs Cfa!» «Je n'ai que 500 francs Cfa !» «Loolou dou baakh, dafa ndaw» (expression wolof qui veut dire «votre offre n'est pas bonne, c'est peu»).

Ce marchandage entre un client et un vendeur de lunettes dans la rue en dit long sur la légèreté avec laquelle de nombreux Sénégalais se procurent des verres ou le caractère bon-marché de ces «accessoires». La qualité ou les conséquences du port des lunettes de rue sur la vue, ils n'en n'ont cure.

En effet, ayant repéré une paire de lunettes à son goût sur l'étale d'un vendeur, il engage la discussion : «je voulais juste acheter ces lunettes-là, pour essayer un autre look. Mais le gars n'est pas d'accord avec les 500 francs Cfa que je lui ai proposé, peut-être une prochaine fois», dit un jeune qui voulait s'acheter des lunettes de soleil dans le but de changer d'apparence.

Nous sommes en face de la grande porte de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar. Ici, entre allers et retours ou va-et-vient qui paraissent interminables, chacun vaquent à ses occupations.

Mais, un constat : un accessoire composés de verres enchâssés sur une monture reposant sur le nez «accompagne» nombre de ces personnes en mouvement vers ce temple du savoir. Ce sont des lunettes. Alors que les uns portent des verres dont certains sont en binocle, souvent «associés aux étudiants», d'autres apparaissent sous un autre air.

Ce faisant distinguer parmi ses camarades, portant des correcteurs, Ouédraogo Ulrich, âgé de 24 ans et étudiant en médecine dentaire, est diagnostiqué de myopie depuis 5 ans. «Je suis myope depuis 5 ans, les lunettes que je porte, sont médicalisées», explique-t-il.

Même si ses lunettes sont chères, selon lui, il est obligé de les acheter pour son bien-être. «Je les achète quand-même cher, c'est le cadre qui coûte plus chère que les lentilles. C'est trop cher, mais je les achète pour ma santé, je n'ai pas le choix».

Contrairement à Ouédraogo Ulrich qui a recours à des lunettes... pour corriger sa vue, Khadidiatou, une étudiante de 23 ans, quant à elle, les utilise juste pour... se faire belle.

Portant des lunettes roses d'une marque très connue couvrant presque son visage, mais achetées à 1500 francs Cfa, elle confie : «ces lunettes-là, je les porte juste pour refléter ma beauté, c'est juste pour la beauté», dit l'étudiante, ignorant les conséquences de porter des lunettes sans ordonnances. «Je ne connais pas les conséquences, peut-être que si je les savais, je n'allais pas acheter ces lunettes-là».

Tout le temps devant son écran d'ordinateur, Ahmed Fall pense qu'acheter des lunettes photos grays à 6000 francs Cfa au marché Sandaga, suffit pour se protéger des reflets de son outil de travail. «Je porte ces lunettes parce que quand j'apprends sur mon ordinateur, c'est plus facile pour moi de voir.

Parce qu'avec la lumière de l'ordinateur, si je ne porte pas ces lunettes-là, 30mn à 1h, mes yeux me font mal. En plus, c'est plus confortable, avec le soleil», déclare l'étudiant qui porte des photos grays, sans avoir consulté un ophtalmologue, au préalable.

Autre rencontre, autre réalité. Boubacar, livreur de profession, utilise des lunettes pour une raison précise.

«Je porte des lunettes parce que, du fait de mon travail, j'utilise la moto pour me déplacer. Donc, je suis tout le temps dans la circulation. Pour me protéger des insectes, en conduisant, je porte ces lunettes-là», justifie-t-il.

OPTICIENS-LUNETIERS ET VENDEURS DE LUNETTES À LA SAUVETTE : A chacun son client

Un magasin situé dans un bâtiment blanc de lait, bien imposant, au centre-ville de Dakar, plus précisément à la rue Escarfait. A l'intérieur, un espace grand et accueillant, avec des lunettes bien exposées. À l'accueil, des femmes en blouses, toutes souriantes, pour aider le client ou visiteur ; nous sommes chez un opticien-lunetier.

Sadibou Diouf, propriétaire des lieux et président de l'Association des opticiens du Sénégal nous explique son travail : «nous, en tant qu'opticiens établis, nous vendons les lunettes sur la base d'une ordonnance médicale qui est délivrée par un médecin ophtalmologiste ; ce qu'on appelle le médecin des yeux.

Une fois que le patient sort de chez l'ophtalmologiste, il vient nous voir, avec une ordonnance médiale. Et, nous, en fonction de son âge, de son métier, de son profil, de l'usage qu'il va faire de son équipement, nous lui proposons un type de verres».

M. Diouf ajoute que toutes les lunettes qu'il vend, c'est sur ordonnance, y compris les lunettes de soleil. «Les lunettes de soleil, nous les vendons sous ordonnance.

Souvent, dans la vie courante, les gens achètent comme ça des verres solaires, ce qui est un danger pour eux. Nous, nous vendons des verres solaires correcteurs, sur la base d'une ordonnance médicale», dit l'opticien. Interpellé sur la cherté et l'inaccessibilité de leurs produits, que leur reprochent certains malades des yeux, il se défend.

«Les verres coûtent chers parce que c'est la Trima Technologie ; les verres ne sont pas pour l'instant fabriqués au Sénégal, nous sommes obligés de les importer dans les labos en Europe. Nous ne passons les commandes que sur la base de l'ordonnance que nous recevons.

Et nous ne livrons que les verres que les labos nous ont fabriqué, sur la base de l'ordonnance médicale. Ce qui fait qu'ils sont complètement différents des verres qu'on vend au marché», indique l'opticien. Selon lui, pour exercer ce métier, il faut faire la formation à l'étranger, faute d'école dédiée ici au Sénégal.

Ce à quoi ils essayent de remédier, avec leur association. «Ce métier, nous l'avons appris à l'étranger, pas ici. Il n'y a pas d'école de formation au Sénégal, pour l'instant.

Mais, nous venons de mettre en place l'Association des opticiens du Sénégal et, dans nos statuts, nous avons parlé de la mise en place d'une école de formation. Nous allons essayer de travailler avec les autorités dans ce sens», assure Sadibou Diouf.

DES LUNETTES... À TOUTVA ET À TOUT PRIX

Contrairement à ces spécialistes, des vendeurs à la sauvette ont investi le créneau. Ces derniers proposent des verres à tout-va, à tous prix et surtout sans ordonnances.

C'est le cas de ce jeune rencontré au rond-point Liberté VI. Exposant ces lunettes bien rangées sur un «placard», dans leur langage, El Hadji, un vendeur de lunettes, dit qu'il reçoit toute sorte de clients, surtout les jeunes.

Et les prix varient, selon lui, entre 800 francs, 1000 francs, 1500 francs jusqu'à 5000 francs Cfa. Cela dépend du genre de lunettes que le client choisit.

«Je vends des lunettes dont les prix varient en fonction de la «qualité». Je marchande avec le client jusqu'à ce qu'on s'accorde sur un prix», narre le jeune vendeur. Avec cette tendance de porter des lunettes, El Hadji dit qu'il s'en sort très bien.

«Je vends 6 à 10 lunettes par jour. Je rends grâce à Dieu, je satisfaits mes besoins, grâce à ce métierl à.» Même décor chez Moustapha, 25 ans, vendeur de lunettes depuis presque 2 ans, qui a fait des études, option franco-arabe, jusqu'au niveau BFEM.

Il s'est reconverti en vendeur de lunettes, suite à un constat : «j'ai constaté que les Sénégalais apprécient les lunettes et je me suis dit pourquoi ne pas faire ce commerce pour gagner ma vie», dit le jeune commerçant qui n'a aucune connaissance sur les produits qu'il écoule et ignore les conséquences chez ses clients.

«Je ne fais que vendre des lunettes. Je ne suis ni ophtalmologue ni opticien. Et je ne sais pas les dangers auxquels j'expose mes clients». Selon le jeune homme, les lunettes, il se les procure chez un commerçant chinois. «C'est lui qui les amène au Sénégal.

Je me procure ces lunettes chez lui ; il a des magasins de lunettes dans plusieurs quartiers de Dakar : Colobane, Pate d'Oie, entre autres. Et je les revends pour gagner ma vie»

CENTRE DE BOPP Le dispensaire d'ophtalmologie des cas sociaux

11heures 13 minutes, a u centre Ahmadou Malik Gaye, plus connu sous le nom de «Centre de Bopp». Enfants, hommes, femmes, adultes, vieux, jeunes, bref, des personnes de tous âges et tous rang social, surtout les démunies, entrent dans une bâtisse beige très fréquentée.

Nous sommes au centre-dispensaire d'ophtalmologie de Bopp, niché dans l'enceinte du Centre de Bopp. Une structure bien connue des personnes qui ont une... maladie des yeux.

Marchant au milieu du centre, avec des lunettes de forme bizarre, Abdourahmane Barry, 20 ans, explique la raison de sa présence dans ce dispensaire. «En fait, mes yeux me font mal, ils sont flous.

Et quand je sors, sous un soleil tapant, j'ai mal à la tête. C'est pourquoi je suis venu ici me faire consulter par un ophtalmologue», précise le jeune garçon. Ancien utilisateur des lunettes de la rue, Abdourahmane constate que depuis qu'il a laissé ces verres la, il a du mieux.

«Auparavant, j'utilisais les lunettes de la rue, surtout les «noires fumées», je n'achetais que ça mais je les ai laissé après qu'on m'a diagnostiqué cette maladie». Habitué des lieux, Ndiaye Fall, 35 ans et souffrant d'une anomalie des yeux, vient se faire consulter et renouveler ses verres chaque 2 ans.

«Je suis venu pour une consultation à cause de ma maladie. Chaque 2 ans, je viens pour une consultation et pour un éventuel renouvellement de mes lunettes, c'est la raison pour laquelle je suis là depuis ce matin».

N'ayant jamais utilisé de lunettes de la rue, selon ses dires, Ndiaye Fall conseille les utilisateurs de ces verres bon-marché. «Je ne conseille à personne d'acheter les verres de la rue parce que, pour mettre des lunettes, il faut une prescription médicale.

Pour la santé des yeux, ça vaut le coût d'aller se faire consulter par un spécialiste, comme ça vous n'aurez pas de problèmes d'yeux à l'avenir». Même si les lunettes sont chères, Ndiaye Fall ajoute que «la santé n'a pas de prix».

«Même si c'était à un milliard, ne serait-ce que pour avoir la santé, j'allais payer», confesse l'homme.

Pour rappel, le dispensaire d'ophtalmologie de Bopp est une «outil de lutte contre la marginalisation médicale de la frange la plus défavorisée de la population du pays». Selon ses responsables, il prend en charge «plus de 25% de l'activité ophtalmologique à des tarifs sociaux».

UNETTES DE SOLEIL, PHOTOGRAYS, ANTIREFLETS, BINOCLE, MÉDICALISÉES... À chacun son «goût»

Les lunettes sont faites de monture composée de deux branches, une face constituée de deux cercles et d'un pont muni de plaquettes appelées aussi nez.

Les branches sont posées sur les oreilles, assurant la stabilité des lunettes : équipées de charnières pour être repliées, avec à leurs extrémités un embout ou manchon formant le crochet destiné à protéger la peau derrière l'oreille de la pluparts des personnes qui les portent.

Lunettes de soleil, de marque ou non, photos grays (intégrés ou non), antireflets, Binocle, médicalisées... , il y en a toute une panoplie et chacun y va de son «goût» ou sa préférence. Au Sénégal femmes, hommes, jeunes, enfants, tout le monde portent des lunettes ou presque.

Est-ce par effet de mode ? Ou à cause de problèmes de vision ? Force est de remarquer que les lunettes sont de plus en plus présentes dans la vie des populations au Sénégal