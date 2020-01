Sénégal: Idrissa Gana Guèye - «Mon arrivée au PSG a changé ma vie»

Après des débuts plus que prometteurs, sous le maillot du PSG, avec notamment sa masterclass contre le Real Madrid au Parc des Princes, Idrissa Gana Gueye a plus de mal, depuis quelques semaines, même s'il semble peu à peu, retrouver son niveau du début de saison.

Dans une interview accordée au Canal Football Club, le milieu de terrain est revenu sur son arrivée au PSG, qui a changé sa vie.

Dans ce documentaire «Voyage avec Idrissa Gueye» diffusé, hier lundi, par le Paris Saint-Germain et qui l' a suivi au plus près, le milieu international sénégalais de 30 ans est revenu sur son parcours. il s'est confié également sur sa prestation de ce dimanche face à Lille (0-2), pour le compte de la 21e journée de Ligue 1

Arrivé lors du mercato estival 2019, en provenance d'Everton en Angleterre, Idrissa Gana Guèye a franchi un palier important avec le PSG qui fait désormais partie des grands clubs en Europe et fort de ses grandes stars comme Neymar ou encore Mbappé.

Dans le documentaire « Voyage avec Idrissa Gueye », diffusé hier lundi par le PSG et qui ressort la vie du joueurs arrivé à Paris l'été dernier en provenance d'Everton, on y retrouve sa vie en famille, des anecdotes données par les proches, la découverte de sa culture, le quartier d'enfance de Gueye et son premier centre de formation, notamment le rassemblement de son équipe nationale lors de la trêve de novembre 2019 avec des matchs de qualifications de la CAN 2021. "Le PSG ? Ça a changé beaucoup de choses.

La manière dont je suis vu, dont les gens me considèrent. On peut dire que ça a changé ma vie, oui", explique Guèye, avant de revenir sur sa personnalité, joueur de l'ombre.

"Il est arrivé que je me sente moins respecté, c'est arrivé pas mal de fois dans ma carrière... Mais, ça a toujours été une source de motivation pour moi, je n'ai pas une dent contre ces personnes-là.

Au contraire, je les remercie, c'est grâce à eux que j'ai continué à bosser et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.

Je suis un joueur d'ombre, j'aime aider, faire le travail pour les autres. J'ai été éduqué comme ça et j'ai grandi comme ça», confie-t-il dans un extrait de ce documentaire paru d'ailleurs au lendemain de la victoire du PSG lors de la 21e journée de Ligue 1. ...

« ON SAIT QU'ON A L'EQUIPE QU'IL FAUT POUR BATTRE TOUT LE MONDE »

Le PSG s'est ainsi offert le scalp du LOSC, au terme d'un match parfaitement maîtrisé : 0-2, 21e journée de Ligue 1. Un match qui était forcément spécial pour Idrissa Gueye, lui qui a évolué à Lille.

Dans des propos relayés par le site officiel parisien, le Sénégalais s'est, en tout cas, montré très satisfait de la copie rendue.

"On savait avant de venir ici que ça n'allait pas être facile, maintenant on sait qu'on a l'équipe qu'il faut pour battre n'importe quel adversaire. Il fallait rester concentrer du début à la fin, et essayer de marquer ces buts qui nous ont permis de gagner le match. Mon retour à Lille ?

Ça m'a fait plaisir de retrouver ce stade, ces supporters, et avec la victoire de mon équipe, je suis content", déclare Guèye.