Algérie: Oiseaux protégés - Le Fuligule Nyroca observé pour la première fois à Tizi-Ouzou

Tizi-Ouzou — Le Fuligule Nyroca, une espèce d'oiseaux protégée de la famille des anatidae, a été observé pour la première à Tizi-Ouzou à l'occasion de la campagne internationale de dénombrement hivernal des oiseaux d'eau pour l'année 2020, a-t-on appris mardi auprès de la Conservation locale des forêts.

Cette espèce protégée à l'échelle internationale (Conventions de Berne, de Bonn, de Washington, l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (l'AEWA)) a été observée au niveau de deux zones humides de la wilaya qui sont l'oued Sébaou où 10 individus ont été dénombrés et le barrage de Sidid Khelifa, où un seul individu a été observé, ont indiqué à l'APS le conservateur des forêts, Ould Mohamed Youcef, et le chef de service de la protection de la faune et de la flore de cette même institution, Mohamed Skandraoui.

Concernant la campagne internationale de dénombrement hivernal des oiseaux d'eau qui a été entamée le 15 janvier dernier et clôturée jeudi dernier, M. Skandraoui a indiqué que plus de 1800 individus, toutes espèces confondues, ont été observés dans huit zones humides de la wilaya qui sont le barrage de Taksebt (264 sujets), Draâ El Mizan (236 individus), Sidi Khelifa (144), Djebla (113), Tizi Gheniff (47), Ain Zaouia (81), Zraib (80) et l'oued Sébaou (884).

Les résultats de ce dénombrement seront présentés au public au niveau du barrage de Taksebt qui abritera les activités de célébration de la Journée mondiale des zones humides (2 février) avec pour thème cette année "zones humides et biodiversité", a indiqué M. Skandraoui, rappelant que la wilaya de Tizi-Ouzou compte un total de 48 zones humide dont sept artificielles.