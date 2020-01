Maroc: Fès abrite le Forum des troupes de théâtre professionnel

Le premier Forum régional des troupes de théâtre professionnel a eu lieu ce week-end à Fès, avec la participation de nombreuses compagnies artistiques locales et régionales.

Organisée par la Fédération marocaine des troupes de théâtre -section locale-, cette manifestation culturelle a permis d'échanger autour des programmes et activités de la fédération. Des ateliers axés sur "La préparation de projets, le développement administratif et le renforcement institutionnel" et "les mécanismes de plaidoyer et de diversification des sources d'appui et de financement" ont été encadrés par des professionnels et des spécialistes dans le domaine.

S'exprimant à cette occasion, l'artiste-plasticien, Hassan Saber, a souligné la nécessité pour les troupes de théâtre d'avoir un plan stratégique et un programme d'action annuel bien défini, tout en attirant l'attention sur "la nécessité de renforcer les mécanismes de plaidoyer et de mobiliser les partenaires, les acteurs et le public".

Ce mécanisme, a-t-il dit, permet à toute compagnie de théâtre de défendre son projet artistique de manière légale et l'aide, ensuite, à mobiliser l'appui et le soutien nécessaires.

M. Saber a également fait part des techniques de planification des projets artistiques, de la méthode de préparation des festivals et de la gestion prévisionnelle des budgets financiers pour contribuer à renforcer la position de la troupe et lui faciliter l'appui et le financement de ses projets.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fédération marocaine des troupes théâtrales de la région de Fès-Meknès, Hamid Radouani, a souligné que "le forum est une plate-forme de discussion, de dialogue et de communication avec les troupes de théâtre de la région, mettant en relief l'importance de leur accompagnement aux niveaux administratif et financier.

Le forum vise à "développer le mode de fonctionnement des équipes théâtrales et leurs relations avec tous les partenariats dans le plein respect des normes de transparence et de respect de l'élément humain", a-t-il ajouté.

M. Radouani a aussi fait savoir que l'accompagnement des troupes théâtrales les rendrait plus qualifiés pour jouer leur rôle dans la recherche de soutien des projets, et le recrutement de ressources humaines à même de réaliser leurs objectifs, toucher le plus grand nombre et gagner ainsi la confiance des partenaires.

Le premier Forum des troupes théâtrales professionnelles de la région Fès-Meknès a débattu d'un nombre de sujets liés au soutien public et régional et au développement des partenariats, outre le développement de l'action théâtrale.