Angola: La ministre appelle à l'engagement de tous dans la lutte contre la pauvreté

Luanda — La ministre d'Action sociale, Famille et Promotion de la femme, Faustina Alves a appelé lundi, à Luanda, à l'engagement de tous dans la lutte contre la pauvreté et spécialement à l'Unité de suivi et de supervision du programme de développement local et de lutte contre la pauvreté.

Le programme est ouvert à toutes les forces vives de la société, entre autres la société civile, les églises et les ONG, pour qu'ensemble nous concevions des programmes et projets locaux pouvant répondre aux préoccupations communautaires, a déclaré la gouvernante.

Faustina Alves a fait cette déclaration à l'ouverture de la première réunion de l'Unité de suivi et supervision du programme intégré au développement local et de lutte contre la pauvreté de 2020, au cours de laquelle, elle a tracé le bilan d'activités fructueuses menées l'année dernière, malgré la crise économique et financière que traverse notre pays.

La priorité est axée sur la prise en compte des anciens militaires dans ce projet basé sur la production, la génération de revenus et le soutien aux familles vulnérables.

La ministre n'a pas passé inaperçu la situation à laquelle est confrontée la population à travers tout le pays, surtout en ce qui concerne les fortes pluies qui ont mis hors l'abri la majorité de nos citoyens.

Nous devons donc nous engager enfin de tenter de trouver des solutions à ce problème.