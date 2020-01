Togo: Dreals Open House Tour 2020 - Clap de fin avec le sacre de la France chez les hommes et Waves du Togo chez les dames

La première édition du tournoi de Basket Ball 3×3 dénommé "Dreals Open House Tour 2020" a connu son épilogue le weekend écoulé à Lomé.

En effet, le Centre Sportif Educatif et Culturel Swallows Lomé accueillait pour la première fois une étape de la Série Dreals Open House Tour 3×3 organisée par Dreals Paris. La grande finale opposant du côté des hommes West team du Togo et l'équipe 3×3 est à Noue de la France a été remportée par les Français 16-15, au terme d'une rencontre très haute en couleurs.

Face aux West Team du Togo, Rémi Diba, capitaine de l'équipe de France masculine 3×3 et les siens se sont montrés plutôt entreprenant en dominant leurs adversaires 16-15. Du côté des Dames, c'est la formation des Waves qui sort vainqueur en battant les Sisters 11-4.

Pour les organisateurs, la satisfaction est au rendez-vous. « Tout est bien qui finit bien. On a été bien suivis, bien accompagné par les partenaires, on nous a bien aidé, vraiment avec un super public qui était présent, des jeunes jusqu'à 250 sur le camp. C'est un vrai plaisir d'avoir débuté la tournée. J'espère que les autres pays vont faire de même. Bravo pour le Togo, Bravo au public de Lomé », a confié Jean Marc Aloumon, représentant du Dreals Paris.

S'exprimant sur la défaite de l'équipe togolaise, il affirme que la cause de la défaite de cette dernière est due à un manque de concentration : « Malheureusement pour le Togo, ils ont raté beaucoup de shoot. Ils auraient pu plus se concentrer pour faire rouler le temps mais malheureusement pour eux ils n'ont pas pu prendre le temps pour se concentrer pour finir le match. »

Pour sa part, Rémi Diba, ex-joueur de Rouen Métropole en Pro B et fondateur de l'association « Le 3×3 est à Noue », est ravi de son séjour dans la capitale togolaise. « Super heureux ! Cela a été un vrai moment de partage, d'échange, de compétition également avec ces deux derniers jours et ça a été vraiment un honneur et plaisir pour moi d'être parmi vous. »

Ce tournoi de Basket-Ball 3×3 a réuni 12 équipes masculines et 6 équipes féminines. La Dreals Open House, festival d'envergure international met le cap sur Niamey au Niger dans un mois et demi.

Le basket 3×3 bouscule le monde de la balle orange

Le basket 3×3 sera l'une des nouvelles disciplines inscrites aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et elle est déjà intégrée au programme des Jeux de Paris en 2024 et de Los Angeles en 2028, signe de l'importance et de l'attachement que lui donne et lui voue le Comité international olympique (CIO). Le 3×3 est une création de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA).

Rythmé par de la musique, le 3×3 consiste en l'affrontement de deux équipes de trois joueurs (plus un remplaçant) concentrés sur un seul panier et dans un espace réduit -un demi-terrain. Le temps de jeu est de 10 minutes sauf si une équipe a atteint le total de 21 points avant cette échéance. Chaque panier (comme chaque lancer-franc) vaut un point, deux si le tir est réussi à l'extérieur de l'arc des 6m75, avec un temps limité à 12 secondes pour tirer. Le 3×3 est un sprint, à la différence du 5×5. La taille compte moins. L'adresse et les «poumons» priment...