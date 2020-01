Afrique: Pays les plus corrompus - La Guinée se classe au 130e rang sur 180 !

Transparency International, oeuvrant dans la lutte contre la corruption dans le monde , a dévoilé son Indice de perception de la corruption au compte de l'année 2019.

Enseignements :malgré les réformes politiques, juridiques et institutionnelles, la Guinée réalise un score de 29/100, se classe au 130e rang sur 180 pays !

Le Ghana, cité comme pays modèle en matière de Démocratie et de l'Etat de droit, perd de points et n'engrange que 48/100 en net recul! De révélations de corruption à la Haute Cour du Ghana en 2015 et le meurtre du journaliste d'investigation, Ahmed Hussein-Sualé au début de 2019, ont jeté de sérieux doute sur la volonté des autorités ghanéenne de lutter contre la corruption !

Les pays en guerre ou en transition militaire sont les plus corrompus d'Afrique notamment le Soudan, Soudan du Sud, Somalie réalisant 16/100! Mais également la RDC scotchée 18/100! La Côte d'ivoire et le Sénégal ne font pas mieux en ne réalisant respectivement 49 et 48/100 !

Plus un pays a un score faible plus la corruption gangrène son économie