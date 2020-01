Angola: L'ANPG et ExxonMobil s'accordent sur l'extension de la licence du bloc 15

Luanda — Un contrat définissant la révision de l'actuel Contrat de partage de production du bloc 15 a été signé lundi par l'Agence nationale de pétrole, gaz et biocombustibles (ANPG) et l'ExxonMobil, opérateur du bloc 15 en Angola.

Comme partie de l'accord, la dite licence de production va s'étendre jusqu'au 2032, et la Société nationale des combustibles (Sonangol) est incluse dans le Groupe Entrepreneur dudit bloc, obtenant ainsi une participation de 10%.

Dès maintenant, l'intérêt participatif de l'ExxonMobil monte à 36 %, et celui de la BP exploration, de l'ENI/Angola exploration et de l'Equinor/Angola monte à 24 %, 18 & et 12 %, respectivement.

Le projet prévoit une production d'environ 40 mille barils de pétrole/jour et va créer près de mille emplois locaux durant la phase de sa mise en œuvre.

Cet accord est l'aboutissement d'un engagement pris en 2019.

La signature survient des suites d'un Accord d'engagement pris le 05 juin 2019, lequel permet à l'ExxonMobil d'exécuter un programme de perforage durant quelques années dans le bloc et l'installation d'une nouvelle technologie, dans le sens d'augmenter la capacité des lignes de flux sous marins existant, ont estimé le président du Conseil d'administration de l'ExxonMobil et le directeur-général de l'ExxonMobil en Angola, Paulino Jerónimo et André Kostelnik, respectivement.