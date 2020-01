Congo-Brazzaville: Fethesco - Neuf établissements scolaires de Brazzaville en compétition

De nombreuses écoles publiques et privées de Brazzaville vont concourir du 4 au 8 février, à l'IFC, lors de la 21e édition du Festival de théâtre scolaire (Fethesco).

Ce festival, dont l'objectif est de faire du théâtre une activité de plein droit dans les établissements scolaires, mettra en compétition les élèves des lycées, collèges et primaires de neuf écoles publiques et privées de Brazzaville. Il s'agit de Dom Helder Camara, Goshen, AA Neto B, Immaculée Conception, John Hopkins, Lamartine, Le Succès Merveilleux, Lumumba et Réconciliation.

Ces écoles seront réparties en douze troupes théâtrales scolaires et présenteront des pièces autour du thème « Laissons l'enfant vivre son enfance ». Les troupes de théâtre vont exprimer durant trois jours dans une ambiance festive et dynamique, leurs talents artistiques, à travers diverses pièces de théâtre. Elles offriront au public le meilleur de leurs créations.

La cérémonie de proclamation des résultats et remise des prix se déroulera le 8 février prochain. La 1ère édition du Fethesco a eu lieu en 1999, année de la création dudit festival. Les organisateurs ont mis en place une plate-forme d'échange et d'expression autour de l'art par les élèves et pour les élèves.