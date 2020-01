Congo-Brazzaville: Solidarité - La communauté mauritanienne au chevet des victimes des inondations

Les Mauritaniens vivant au Congo ont remis, le 28 janvier, un lot de vivres et non-vivres au gouvernement pour venir en aide aux populations sinistrées suite aux dégâts causés par les pluies diluviennes.

Composé, entre autres, des mousses, de sacs de sel de cuisine et de riz, de bidons d'huile et de cartons de spaghettis, le don stocké dans les entrepôts situés dans l'enceinte de l'Institut des jeunes sourds, a été réceptionné par le directeur de cabinet de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Christian Aboké-Ndza.

Remettant un échantillon du don au gouvernement, Mohamed Lemine, membre du bureau de la communauté mauritanienne au Congo, a rappelé qu'ils ne sont pas à leur premier geste. « A travers ce don, nous apportons notre soutien à nos sœurs et frères Congolais victimes des inondations à travers le pays. Nous ne sommes pas à notre premier geste parce que pendant le drame du 4 mars 2012, nous sommes également venus en aide à nos frères et sœurs. Ce ne sera pas aussi notre dernier geste d'autant plus que le Congo est notre deuxième patrie », a-t-il déclaré en substance, remerciant les autorités et le peuple congolais pour la sécurité et l'hospitalité dont cette communauté bénéficie.

Après avoir réceptionné le don, Christian Aboké-Ndza a rappelé que cela fait suite à l'appel lancé par le président de la République et le chef du gouvernement, sollicitant la solidarité internationale. « Pour nous, c'est un réconfort énorme pour les populations sinistrées. Il y a non seulement la qualité, mais également le geste qui compte. Nous disons à la communauté mauritanienne tous nos remerciements et toute notre gratitude pour le geste accompli. Je sais également que d'autres communautés vont venir exprimer ce même élan de solidarité qui est nécessaire pour nos populations », a dit le directeur de cabinet.