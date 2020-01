Algérie: Destination Algérie - Réunions et ateliers en présence d'un expert international

Une série de réunions et d'ateliers sera programmée au niveau du ministère du Tourisme de l'Artisanat et du Travail familial, afin de mettre en place une stratégie de marketing et de promotion pour le secteur avec la participation d'un expert international en marketing touristique et développement économique.

Cette série de réunions et d'ateliers avec la participation d'un expert international en marketing touristique et développement économique, M. David Ward-Perkins, s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme de coopération entre le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), précise mardi le communiqué dudit ministère.Elle aura pour objet d'"étudier la composante et la spécificité de la destination touristique +Algérie+, afin de mettre en place une stratégie de marketing et de promotion pour le secteur du tourisme, de l'artisanat, et du travail familial", souligne la même source.

Plusieurs autres secteurs ministériels sont impliqués dans cette démarche, tels que le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des Transports et des Travaux publics, de l'Agriculture et du Développement agricole et d'autres secteurs liés au développement du tourisme dans notre pays, ajoute-t-on.A noter que M. Ward-Perkins a déjà travaillé en Algérie entre 1971 et 1972. Il est spécialisé dans le tourisme stratégique, ayant une solide expérience du monde économique, en particulier du marketing et de la stratégie de marque, conclut le communiqué.