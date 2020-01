Algérie: Traitement de plus d'un million tonne de déchets ménagers et près de 186 tonnes de pain en 2019

Alger — L'Etablissement Public de la wilaya d'Alger de Gestion des Centres d'Enfouissement Technique (GECETAL) a enregistré, en 2019, le traitement de plus d'un million tonne de déchets ménagers et de près de 186 tonnes de pain, a indiqué mardi le chargé de communication de cet établissement.

L'établissement CEGETAL, spécialisé dans le recyclage et le traitement de déchets ménagers, a traité durant l'année passée 1.007.411 tonnes de déchets ménagers contre 1.029.000 tonnes en 2018, a précisé à l'APS, M.Ounissi Yacine, expliquant que cette légère baisse est due au transfert des déchets de trois (03) communes situées à l'Est d'Alger au centre d'enfouissement technique (CET) de Corso (Boumerdès).En 2019, près de 168 tonnes de pain ont été traités par le CET de Hamici avant d'être vendus aux enchères publics aux éleveurs qui les transforment en fourrage. 162,46 tonnes de pain ont été traités en 2018.

Par ailleurs, M. Ounissi a fait état de la collecte de 119,256 tonnes de déchets inertes (issus des travaux et des chantiers...) et de 766 tonnes de déchets verts (résidus végétaux et branches).Les opérations de tri ont permis, durant la même période, la récupération de plus de 298 tonnes de carton et papier, plus de 1200 tonnes de plastique, 21,40 tonnes d'aluminium, 159,40 tonnes de fer, a-t-il fait savoir, ajoutant que ces matières sont exposés à la vente en faveur des différents établissements industriels pour recyclage.

Plus de 200 agents de nettoiement, répartis sur 3 groupes, assurent quotidiennement des permanences au niveau du centre d'enfouissement technique Hamici (Mahelma), pour le tri de 3150 tonnes/jour de déchets ménagers collectés par les établissement Netcom et Extranet et les différentes entreprises publiques privés (résidences universitaires, écoles, camps d'été, ...etc), outre la collecte de plus de 1200 tonnes/jour de déchets inertes.Ces campagnes de sensibilisation prévoient des conseils qui ont été donnés au sujet de l'importance du tri sélectif et de la valorisation des déchets et ce pour ancrer la culture de la préservation de l'environnement.MOunissi a insisté sur l'importance de la généralisation du tri sélectif des déchets pour mieux les exploiter dans le recyclage, "étant une source vitale et importante au développement économique et pour la création de postes d'emplois au profit des jeunes".