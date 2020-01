Togo: « Mama Africa » du Togolais Abdoul-Ganiou Dermani primée

Il est bien connu des Togolais et surtout des lecteurs de Telegramme228 qui ont de tout temps été informés des faits et gestes et les grandes consécrations de cet artiste plasticien et vidéaste d'origine togolaise, résidant en Allemagne. Tel il a terminé l'année dernière rien qu'avec de bonnes nouvelles, Abdoul-Ganiou Dermani, démarre la nouvelle également avec des bonnes nouvelles.

Consacré déjà par la société mondiale du classement des artistes basée à Berlin en Allemagne, Artfacts.net (www.artfacts.net), qui lui a décerné ce mois de Janvier un certificat d'excellence "Artfacts Performance Award" pour sa forte progression dans le classement en 2019, ceci de par ses diverses expositions de 2019, l'artiste plasticien et vidéaste togolais s'est vu décerné à la 3ème édition du Prix International Leonardo Da Vinci 2020, le 25 Janvier 2020 au luxueux Palazzo Borghese à Florence en Italie, un trophée pour sa peinture numérique « Mama Africa ».

Dermani a fait parler du Togo aux côtés des artistes marocains, et égyptiens également primés pour l'occasion.

Des explications de l'artiste, « Mama Africa » est une représentation d'une femme africaine avec un bébé au dos, et rend un hommage à la femme africaine, à nos mamans et au continent africain.

On peut dire que ces deux reconnaissances ne viennent que galvaniser cet artiste très bosseur, qui sans attendre, avait lancé sa saison avec des expositions en cours et à venir, « Space Media 2020 » du 24 Janvier au 8 Février 2020 à la Galerie-s-mortier à Paris en France, « Tijdsbeeld » du 31 Janvier au 23 Février 2020 à la Galerie PLAY Room à Zaandam aux Pays-Bas, Projection de mes vidéos « Eldorado » et « Keke » (Vélo) le 31 Janvier 2020 au Ciné Club Split en Croatie, 23ème Rencontres Internationales Traverse Vidéo du 11 au 31 Mars 2020 à Toulouse en France, la 3ème édition de la Biennale de Langkawi du 18 au 24 Mars 2020 à Langkawi en Malaisie sur le thème « Environnement et Culture ».

On peut en conclure que 2020 s'annonce faste pour cet artiste qui ne fait qu'étaler année après année, l'immensité de son talent d'artiste plasticien et de vidéaste.