Togo: Les professionnels de la chaîne de valeurs du secteur de l'élevage des ruminants se donnent rendez-vous à Lomé

Une première édition tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire en 2016, c'est Lomé qui abritera la 2ème édition du SIBVAO 2020 (Salon international du bétail et de la viande de l'Afrique de l'ouest 2020) du 07 au 10 mai 2020.

Se prononçant ce jour sur cette initiative lors de la cérémonie de lancement qui a choisi la capitale togolaise pour sa deuxième édition, le ministre l'Agriculture, de la production animale et halieutique, Koutéra Bataka a indiqué que « l'une des particularités de ce salon, voulu et soutenu par le Gouvernement Togolais, est la promotion du partenariat public-privé pour un meilleur développement du sous-secteur porteur de croissance et de richesses. Je voudrais louer ici les efforts des acteurs que vous êtes, éleveurs, bouchers, transformateurs, commerçants et consommateurs, à travers la Confédération des Fédérations Nationales de Bétail et Viande de l'Afrique de l'Ouest pour avoir initier le présent salon SIBVAO avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Je vous convie à contribuer efficacement à la réussite de ces cadres de développement de nos filières porteuses ».

Il est à noter que l'objectif d'un tel salon est de faire connaitre la tenue du SIBVAO'2020 à l'opinion nationale, sous-régionale et internationale, mobiliser les acteurs, décideurs nationaux et internationaux de tous les secteurs (public, privé, sociétés civiles, partenaires au développement) autour du SIBVAO et assurer une bonne visibilité et marketing du SIBVAO'2020. Il répond aux besoins de valorisation, de promotion, de professionnalisation, de compétitivité, de croissance et de développement économique et commercial durables de la chaine de valeurs bétail et viande en Afrique de l'Ouest.

Pour la petite information, le secteur de l'élevage bovine et particulièrement la filière Bétail et Viande représentent un maillon important de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Et cette filière joue un rôle essentiel dans la résolution des priorités de développement économique et social de la sous-région Ouest Africaine à savoir l'éradication de la pauvreté et de la faim, la dynamisation du commerce intra-ouest africain et les investissements, l'industrialisation et la diversification économique, la gestion durable des ressources et de l'environnement, la création de richesses et d'emplois, la sécurité alimentaire et la prospérité partagée à tous les niveaux de l'économie et des couches sociales.

Et d'après des chiffres officiels, la filière bétail et viande contribue à près de 50% du produit intérieur brut (PIB) de l'économie ouest africaine et occupe une grande majorité des populations qui y tirent leurs moyens subsistance.