Algérie: Célébration de la journée mondiale des zones humides dimanche à El Tarf

Alger — La journée mondiale des zones humides sera célébrée dimanche prochain à El Tarf sous le thème "les zones humides et la biodiversité", a indiqué mardi la Direction générale des Forêts (DGF), dans un communiqué.A l'occasion de cette journée, célébrée le 2 février de chaque année, la DGF, sous la patronage du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, organise cet événement au niveau de la wilaya d'El Tarf, fait savoir la même source.

Cette journée sera aussi célébrée par les conservations des forêts, parcs nationaux, centres cynégétiques et réserves de chasse à travers l'ensemble des wilayas du pays, en collaboration avec les partenaires locaux ainsi que le mouvement associatif.Le programme de cette journée mettra en exergue les efforts du secteur en matière de conservation des zones humides. Les activités prévues à l'échelle nationale pour la célébration de cet événement porteront sur la sensibilisation des autres secteurs et autorités locales sur l'importance de la préservation des zones humides.

Des conférences, tables rondes et émissions radiophoniques sur la thématique seront tenues ainsi que des expositions sur la thématique des zones humides.De plus, des sorties sur ce thème seront organisées ainsi que des initiations sur l'observation des oiseaux d'eau et sur les méthodes de comptage.Il sera également procédé à une distribution d'affiches, de prospectus, de dépliants et de CD en rapport avec cette thématique ainsi que l'organisation de concours de dessin pour les écoliers et de photos pour les amateurs d'oiseau d'eau.

Les zones humides, des écosystèmes clés

"Les zones humides sont considérées comme des écosystèmes clés et des milieux de vie remarquables pour leur biodiversité, accueillant des espèces ou des habitats a forte valeur patrimoniale qui fournissent des services fondamentaux sans lesquels l'homme ne pourrait exister", explique la DGF.Le thème de cette année a été choisi afin de montrer que la biodiversité est le fondement de la vie et des services essentiels fournis par les écosystèmes, à savoir, les moyens de subsistance des populations et le développement durable dans tous les secteurs d'activités, notamment les secteurs économiques tels que l'agriculture, la foresterie ainsi que les activités de pêche et de tourisme.

"En freinant la perte de la biodiversité, nous investissons dans les populations, dans leur bien-être et dans leur vie", souligne la DGF.Les zones humides sont en constante régression, en raison notamment de la pression urbaine, du pompage excessif d'eau et les défrichements.Selon les données disponibles au niveau mondial, les espèces dépendantes des zones humides comme les poissons, les oiseaux d'eau et les tortues, voient leur population fortement diminuer. Un quart d'entre elles sont désormais menacées d'extinction.

Le drainage, la pollution, I'irrigation, les guerres et le changement climatique ont entrainé la disparition de près de 50% de ces zones humides au cours des cinquante dernières années.Les études menées par la plateforme intergouvemementale pour la biodiversité et les services éco-systémiques (IPBES) attestent que la disparition des milieux humides est trois fois plus rapide que la déforestation.Selon son dernier rapport publié en mai 2019, près d'un million d'espèces animales et végétales sont menacées de disparition.