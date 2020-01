Algérie: Inauguration de la 14e édition du salon de recrutement et de la formation

Alger — La 14ème édition du salon de recrutement et de la formation a été inaugurée mardi au Palais des expositions à Alger, avec la participation d'une trentaine d'entreprises représentant plusieurs secteurs d'activités et quelque 40 écoles de formation.

A cette occasion, le commissaire du salon, Ali Belkhiri, a indiqué que cette manifestation "s'adresse principalement aux demandeurs d'emploi et aux personnes souhaitant créer leurs propres entreprises, ainsi qu'à tous ceux parmi les diplômés universitaires qui veulent renforcer leurs compétences et leur savoir-faire par des cycles de formation complémentaires".

Il a relevé que ce salon qui s'étalera sur trois jours, se veut "un carrefour de rencontres entre les entreprises et les administrations en quête de compétences et les jeunes à la recherche d'un emploi où d'une formation".

Ce salon intitulé "carrefour de l'emploi et de la formation", représente également un espace de rencontres entre les organismes publics d'emploi, dont la Caisse nationale d'assurance-chômage (CNAC), et les jeunes porteurs de projets, tout comme il permettra aux jeunes de s'informer des mesures de financement des différents projets liés aux start-up et à la micro-entreprise.

D'autre part, un espace sera réservé aux conférences thématiques et ateliers de conseil et d'information qui seront animés par des professionnels et experts dans le domaine de l'emploi.