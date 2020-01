Gabon: Affaire Bertrand Zibi Abeghe - Les parents montent au créneau

Les parents de Bertrand Zibi Abeghe dénoncent les conditions de sa détention. Ils le font savoir dans un communiqué daté du 24 janvier 2020.Le communiqué indique d'ailleurs que toutes les diasporas et le peuple gabonais ont collecté une somme de 10 millions (dix millions) de francs CFA qu'ils offrent gracieusement à toute personne de bonne foi qui pourra retrouver et apporter au tribunal de première instance de Libreville le scellé ,l'arme, les munitions et le chargeur disparus en son sein afin que le droit soit appliqué.

Le 31 Août 2016, l'ancien député de Minvoul situé dans la province du Woleu-Ntem, avait été arrêté à Libreville pour des raisons que ses proches contestent toujours aujourd'hui.Ils expriment d'ailleurs leur indignation dans un communiqué daté du 24 janvier 2020. "Le calvaire subi par Bertrand ZibiI Abeghe depuis le 31 aout 2016 n'a que trop duré. Nous rappelons aux magistrats gabonais que la justice est rendue au nom du peuple gabonais. Et c'est ce même peuple gabonais qui exige la vérité rien que la vérité dans le dossier de son fils Bertrand Zibi Abeghe"peut-on lire dans le communiqué.

Selon ce même communiqué,La famille Bertrand Zibi Abeghe, la diaspora gabonaise des USA, de la France,de la société civile gabonaise et le peuple gabonais affligés par le calvaire qu'il subit , disent offrir « une récompense de 10millions à toute personne de bonne foi qui ramènera les pièces à conviction dans l'éclatement de la vérité... »

L'objectif visé pour les parents,amis et connaissances de Zibi est de faire éclater la vérité. La famille du détenu, toutes les diasporas et le peuple gabonais ont sollicité l'aide d'Interpol et du FBI : polices scientifiques les plus importantes et performantes du monde.Tout ceci dans le but,toujours selon ledit communiqué, de faire une expertise sur l'arme retrouvée chez l'accusé. Le communiqué indique Interpol et le FBI sont prêts à fournir à la Justice gabonaise à titre gracieux ses informations capitales.

Aussi faut-il rappeler que M.Zibi Abeghe a été accusé d'être impliqué dans les violences post-électorales d'août 2016 qui ont secoué le Gabon.L' ex-député du Parti démocratique gabonais (PDG), a été reconnu coupable de « violences et voies de fait » et « détention illégale d'arme à feu.