Soudan: Proposition de lancer des Conférences Economiques Sectorielles en Février

Khartoum — Le Comité Economique des Forces de la Liberté et du Changement (FLC) se réunira demain, le Mercredi, pour définir une Vision Finale des Axes de la Conférence Economique, des Articles Scientifiques et des Participants en préparation à le soumettre au Premier ministre.

Le Dr Shawghi Azmi Mahmoud Hassanein de la Commission d'Experts qui se prépare à la Formation des Commissions de la Conférence a démenti toute tendance à reporter ou à annuler la Conférence Economique, prévue pour la Dernière Semaine de Mars.Il a révélé dans une déclaration faite à la SUNA que la Commission d'Experts avait élaboré une Vision pour un nombre de Comités afin d'élaborer les Axes, les Directives et les Programmes de la Conférence qui seront soumis au Conseil des Ministres et au Bureau de Coordination du FLC pour approbation.

Hassanein compte sur la Conférence Economique pour trouver les Alternatives et Solutions Economiques Nécessaires.Dans le même contexte, membre du Comité Economique de FLC l'Ing. Adel Khalaf-Allah a révélé une proposition de commencer les Conférences Sectorielles qui précèdent la Conférence Economique dans la Première Semaine de Février et se terminent le Premier Mars.Khalaf-Allah a affirmé dans une déclaration à SUNA leur Volonté à élargir la Participation à la Conférence et à faire participer les Compétences Académiques, scientifiques, de recherche et financières du Soudan, que ce soit à l'Intérieur ou à l'Extérieur du pays, en plus d'Experts et d'Economistes du FLC et des Ministères Concernés.

Il a considéré les résultats de la Conférence comme une Base Solide pour le Démarrage de l'Economie Soudanaise et la mettre dans la Bonne Direction selon une Vision qui apporte des Solutions aux Défis auxquels est confrontée l'Economie Soudanaise après le Sabotage Systématique qui l'a affectée au cours des 30 Dernières Années.Il a souligné que le but de la Conférence est d'Elaborer une Stratégie pour le reste de la Période de Transition en tant que Politiques Alternatives qui constituent un Changement dans la Trajectoire de l'Economie Soudanaise et corrigent les Distorsions Structurelles Chroniques qu'elle a subies.