Cote d'Ivoire: Budget primitif de l'exercice 2020, à Abobo - Le maire Hamed Bakayoko : « On sent que nous sommes vraiment en mouvement pour changer Abobo »

La première session ordinaire de l'année 2020 du conseil municipal d'Abobo a eu lieu le jeudi 22 janvier 2020 dans la salle de mariage de la Mairie de la commune .

Au cours de cette rencontre, le budget primitif de l'exercice 2020 a été adopté . Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4.382 250 000 FCFA, dont 3 999 444 000 FCFA en fonctionnement et en investissement 982 813 000 FCFA. Ce budget connait une augmentation de 6,2% par rapport à celui de 2019 . Les Conseillers municipaux l'ont adopté à l'unanimité à mains levées devant un public nombreux. Heureux de ce vote, le Maire Hamed Bakayoko a félicité le conseil et remercié les personnes présentes.

Il a ensuite dit : « On sent que nous sommes vraiment en mouvement pour changer Abobo. Nous allons nous engager à le faire (... ). Nous allons travailler pour la mise en œuvre de notre programme ». Il a annoncé que le mois de mars prochain sera une période d'intenses activités à Abobo avec le lancement du MASA, l'ouverture du musée... Le premier magistrat a promis l'amélioration du cadre de vie. Rappelant l'accord donné par le Président de la République Alassane Ouattara et le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly pour la construction d' un échangeur au rond point de la Mairie, il a ajouté que des efforts seront faits pour la santé des Abobolais. « Nous avons beaucoup de projets ensemble », a insisté Hamed Bakayoko.

Il a, en outre souhaité que règnent l'amour et le partage entre les Abobolais. Pour en arriver là, les conseillers municipaux se sont prononcés sur huit points à l'ordre du jour : adoption du procès verbal de la première session ordinaire du conseil municipal ; information ; communication du procès verbal de la réunion de la municipalité en date du mercredi 08 janvier 2020 ; examen et adoption de l'état d'exécution des recettes et des dépenses au 30 novembre 2019 ; examen et adoption de la délibération des taxes communales au titre de l'exercice 2020 ; Examen et adoption du cadre organique des emplois de l'exercice 2020 ; examen et adoption du budget primitif de l'exercice 2020 et divers.

Par la suite, les rapporteurs des différentes commissions ont lu les conclusions de leurs travaux, tout en faisant des observations et recommandations. Plusieurs questions ont été évoquées au cours de cette session, à savoir celles du transport, de l'éducation, des infrastructures, sans oublier le volet salubrité.

S'agissant de ce dernier aspect, le Maire a décidé d'impliquer et de responsabiliser les ONG œuvrant dans le domaine de la salubrité et de l'assainissement en vue d'une meilleure gestion de l'environnement.