Cote d'Ivoire: Prévention de la violence - COGINTA-Côte d'Ivoire organise un atelier pour concevoir des messages pour la sensibilisation

Dans le cadre de l'appui à la politique nationale de contrôle du trafic et de circulation illicite d'armes légères et de petit calibre et de prévention de la violence armée en Côte d'Ivoire (Cisalw), l'Ong internationale Coginta organise un atelier ouvert ce 28 janvier 2020, à Abidjan-Angré 9ème tranche, Cité Star 12.

Pendant trois jours, c'est-à-dire, les 28, 29 et 30 janvier, des représentants de la ComNat-Alpc, du Rasalao-Ci, de la délégation de l'Union européenne, de l'Ong Tâche d'encre, de la Chada (Coordination Africaine des Droits de l'Homme pour les armés), du Pncs (Programme National de Cohésion Sociale), du Cndh (Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire), de la Radio de la paix, de représentant de Radio Côte d'Ivoire et de Coginta vont concevoir et valider des messages et images de sensibilisation sur le thème des élections générales sans violence et sans arme.

Il faut indiquer que Coginta est une Ong interntionale suisse qui travaille en Afrique dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Le présent projet est financé par l'Union européenne par l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix. « Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous allons amorcer des activités relatives à la conception ou à la production des messages et des images de sensibilisation en vue de parvenir à la campagne électorale sans violences et sans armes, en Côte d'Ivoire », a indiqué Harkité Hippolyte Sib, Directeur-Pays, Chargé des opérations Cisalw, à l'Association Coginta. Avant de souligner que ces messages seront diffusés dans les différents médias (radio, télévision, presse...) pour que les populations soient largement informées.

A la veille de la présidentielle 2020, et dans le contexte politique actuel, a-t-il fait remarquer, il est important de désamorcer tout ce qui est activité relative au comportement un peu déviant. Et cela, pour que les ivoiriens se sentent dans la sérénité en cette année électorale. L'atelier, faut-il le souligner, porte sur le 4ème axe du Cisalw, à savoir, « contribuer à la prévention de la violence armée en période électorale par les actions de plaidoyer ».

Présentant le projet, M. Harkité a indiqué que les trois autres axes concernant, « les capacités nationales de marquage, d'enregistrement, de traçage et de stockage sécurisé des armes légères et de petit calibre et leurs munitions sont renforcées ; le cadre légal et réglementaire relatif aux armes légères et de petit calibre et leurs munitions répond aux exigences de la Convention de la Cedeao et des engagements régionaux et internationaux de l'État ivoirien, et permet un contrôle effectif sur le trafic et la circulation illicites des Alpc en Côte d'Ivoire ; la coopération régionale en matière de contrôle et de lutte contre le trafic illicite des Alpc et munitions est renforcée par un partage d'expérience, des échanges d'information et une coopération policière et judiciaire effective.

A noter que le projet Cisalw court de novembre 2019 en août 2021.