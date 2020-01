Cote d'Ivoire: Programme de travail gouvernemental - La paix et la sécurité, défis majeurs en 2020, selon Amadou Gon Coulibaly

Le premier séminaire gouvernemental de l'année 2020 s'est tenu le lundi 27 janvier 2020 dans la salle des pas perdus du palais présidentiel, à Abidjan-Plateau.

Dans son adresse de cadrage, lors de l'ouverture de ce séminaire gouvernemental, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rappelé les défis à relever en 2020, une année électorale en Côte d'Ivoire : "Pour l'année 2020, le premier défi est d'assurer la paix et la sécurité en vue d'élections apaisées. Il s'agit également s'assurer la sécurité à nos frontières dans un contexte sous-régional marqué par des attaques terroristes".

Alassane Ouattara à propos de la mise en place de la CEI:« Je regrette que certains partis politiques représentés au Parlement n'aient pas pris le temps d'adhérer à ce processus jusqu'à terme »

Au terme des travaux du gouvernement, le Président Alassane Ouattara a exprimé sa gratitude aux membres du gouvernement, mais surtout au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour les performances macroéconomiques et financières réalisées par la Côte d'Ivoire : "J'étais fier, à Chaton House, au Royaume Uni de vanter votre performance macroéconomique et financière : taux de croissance annuel moyen de 8%, taux d'inflation d'à peu près 2%, déficit budgétaire d'environ 3%. J'ai rarement vu des pays avec des performances aussi fortes.

La gestion macroéconomique a été exemplaire et ça, c'est l'ancien directeur général du Fonds monétaire international qui le dit (... ) Vous n'avez pas cédé au découragement, vous avez maintenu et vos efforts sont exemplaires. Je tiens à le dire et à vous féliciter publiquement, Monsieur le Premier ministre et aussi Monsieur le Vice-président qui a été aussi Premier ministre (... )

Sans politique macro-économique et financière saine il n'y a pas d'investissement et l'un des critères d'investissement, c'est la dette sur le PIB. Sur le continent, la Côte d'Ivoire est en dessous de 50%, précisément à 48%. Voici encore un autre exploit qui montre que la Côte d'Ivoire a une performance exceptionnelle. Jamais cela n'a été fait ailleurs (... )

J'ai donné des instructions au Premier ministre de prendre le temps de discuter avec les partis politiques pour la mise en place de la Commission électorale indépendante. Cela a été fait et la CEI a été mise en place conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (... )

Mais je regrette que certains partis politiques représentés au Parlement n'aient pas pris le temps d'adhérer à ce processus jusqu'à terme. La CEI est faite pour six (6) ans, je pense que dans 6 ans, ils vont revoir leur copie et revenir à la Commission électorale indépendante (... )

Le Plan d'actions prioritaires doit permettre d'atteindre les résultats du PND 2016-2020 qui est dans sa dernière année d'exécution et qui a permis des investissements de 70 milliards de dollars. J'invite les uns et les autres à redoubler d'efforts pour plus de solidarité : "Nous sommes dans une année électorale, il ne faut pas que les ambitions des uns et des autres puissent vous écarter de votre mission (... )

L'émergence de l'Ivoirien nouveau est un axe qui me tient à cœur. Je souhaite que les uns et les autres s'engagent dans le don de soi et non paraître, car le succès de l'action gouvernementale reposera sur la solidarité ".