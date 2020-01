Guinée: Coronavirus - Nous invitons tous les habitants de pratiquer les mesures de barrière sanitaire

document

Mesdames et Messieurs,

Une épidémie de coronavirus a été notifiée dans de nombreux Pays à travers l'Asie, Europe et l'Amérique. A date, en Afrique, seul un cas suspect a été notifié à Abidjan (République de la côte d'Ivoire).

Le 23 janvier 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a demandé à tous les Etats membres d'être en alerte, même si les pays africains sont considérés à faible risque.

Mesdames et Messieurs,

Il s'agit d'une maladie contagieuse qui se manifeste par des symptômes de grippe à savoir : fièvre, éternuement, écoulement nasal parfois toux et elle peut évoluer vers une infection respiratoire grave qui peut entraîner la mort.

Elle peut se transmettre d'une personne malade à une autre soit par les sécrétions nasales et les gouttelettes de salive émises par la toux ou par des objets souillés.

La possibilité de transmission par les animaux sauvage ou domestiques a été évoqué.

En Guinée, aucun cas n'a été notifié pour le moment.

En application des recommandations de l'OMS, les mesures suivantes ont été prises :

Renforcer les mesures de surveillance au niveau des points d'entrée (aéroport international de Conakry, les ports de Conakry et de Boké) ; Activer les dispositifs de prise en charge des cas suspects dans les CT-Epi (centres de traitements épidémiologiques) de Conakry, Boké et CREM'S de Kindia ; Faire appliquer les précautions standard et complémentaires dans toutes les structures sanitaires en cas d'infection respiratoire sévère.

Renforcer la communication sur les mesures de barrière sanitaire dans la presse à travers les médias et les réseaux sociaux.

Le gouvernement invite toute la population à garder son calme car toutes les informations sur cette maladie leur seront donnée suivant l'évolution de cette épidémie.

Nous invitons tous les habitants de pratiquer les mesures de barrière sanitaire suivantes : se laver les mains régulièrement avec de l'eau et le savon après tout contact, se couvrir le nez et la bouche en cas d'écoulement nasal, de toux, d'éternuement avec un mouchoir (papier ou tissus). Conduire dans une formation sanitaire toute personne présentent des symptômes suspects en provenance des pays touchés. Les formations sanitaires sont invitées à prendre toutes les dispositions pour la détection et le traitement de tous cas éventuels.

Le Ministre

Médecin Colonel REMY LAMAH

Grand officier de l'ordre National du

Mérite de la République Française