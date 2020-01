Ile Maurice: Après les inondations - Plus d'un demi-million de roupies reversées aux sinistrés

Le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale a déjà déboursé plus de Rs 500 000 pour venir en aide aux personnes ayant subi des pertes lors des dernières intempéries. Ainsi, rien que pour les grosses pluies du mercredi 22 janvier, 1 966 personnes, dont la majorité est issue de Bambous et de la région de Roche-Bois, ont perçu une allocation de Rs 188 chacune. Rs 369 608 leur ont été reversées au total.

Par ailleurs, en ce qui concerne ceux qui ont obtenu une aide du ministère suivant le passage de la tempête tropicale Diane, la somme est de Rs 151 340, distribuée à 805 personnes à ce jour. On se souvient que cette tempête a fait quelque 1 121 sinistrés dans des différents centres de refuge à l'annonce de l'alerte 3. Ce sont surtout les centres de Bambous et de Tranquebar qui ont accueilli le plus grand nombre de gens, largement composé d'enfants. Ces derniers ont été sommés de regagner leur domicile à l'annonce du retrait de l'alerte, samedi matin.