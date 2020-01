Congo-Kinshasa: J-M Kabund - « Le peuple d'abord" s'oppose à la vision d'une République confisquée par un individu... »

L'Udps de Félix Tshisekedi évalue, depuis hier, l'an 1 de son exercice du pouvoir au sommet de l'État. Le parti s'assigne une seule obligation : réussir le mandat coûte que coûte. Et pour y arriver, tout obstacle devra être contourné, mieux, brisé.

Jean-Marc Kabund, président a.i. de l'Udps et 1er vice-président de l'Assemblée nationale a été tranchant sur la question. « Aucune excuse, aucune alliance, aucun arrangement politique ne pourront remplacer le bonheur de ce peuple », a-t-il martelé avant de souligner que la vision de l'Udps, résumée dans l'emblématique formule « Le peuple d'abord », s'oppose à celle d'une « République confisquée par un individu ou un groupe d'individus au détriment de la majorité de la population ».

Après une année d'exercice du pouvoir au sommet de l'Etat (24 janvier 2019 - 24 janvier 2020), l'heure du bilan a sonné au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS Tshisekedi). En retraite de réflexion et d'évaluation depuis hier mardi 28 janvier au Centre catholique Nganda à Kinshasa, le parti présidentiel est conscient que le changement ne viendra pas par un coup de baguette magique. « Mais l'essentiel est que, dans tout ce que nous faisons, les Congolais voient transparaître une volonté politique allant dans ce sens », a fait savoir le président a.i. de l'UDPS devant le Secrétaire général, les membres de la présidence, des comités directeurs des ligues des femmes et des jeunes, des députés nationaux et provinciaux, des membres du cabinet du Président de la République, des présidents des comités fédéraux, etc.

Pour Jean-Marc Kabund, rien ne peut supplanter les intérêts du peuple. Comme pour dire, tout obstacle à la réussite de Félix Tshisekedi sera brisé, à défaut d'être contourné. « Nous avons l'obligation de réussir ce mandat coûte que coûte. Aucune excuse, aucune alliance, aucun arrangement politique ne pourront remplacer le bonheur de ce peuple », a-t-il déclaré.

Ces assises qui dureront jusqu'à jeudi 30 janvier, vont déboucher sur une évaluation, sans complaisance, de l'exercice du pouvoir d'État au regard des attentes du peuple, l'identification correcte des défis liés à cet exercice du pouvoir et des contraintes rencontrées ou observées.

Le parti présidentiel va ainsi, après le partage d'expériences vécues à ce jour, envisager et anticiper les probables comportements que pourraient afficher à l'avenir ses partenaires dans la coalition.

Contourner d'éventuels obstacles

Avec tout ce qui existe comme tension entre CACH et FCC, Jean-Marc Kabund a appelé les participants à des analyses pour préconiser des solutions à appliquer dans chaque domaine de la vie afin de contourner d'éventuels obstacles. Les participants devront également proposer des stratégies et des plans tactiques pouvant permettre de trouver des solutions à court, moyen et long terme.

Pour bien fixer le cadre, le président a.i. de l'Udps a rappelé l'idéologie et le sens de la lutte du parti. C'est une lutte cristallisée autour d'un objectif principal, à savoir l'instauration d'un État de droit. « Ainsi notre vision, qui a aussi été celle de nos pères fondateurs, prône une société démocratique apaisée, à travers un État de droit stable, sûr et prospère. Cette vision se traduit non seulement par la construction d'une République comprise comme la chose publique (res publica) et fondée sur la justice et l'égalité des droits et devoirs pour tous mais aussi par une politique dont les décisions et actions sont essentiellement tournées vers le peuple et résumées dans une formule aussi simple qu'emblématique, "Le peuple d'abord" », a-t-il expliqué. Il s'agit d'une vision, selon Kabund, qui s'oppose à celle d'une « République confisquée par un individu ou un groupe d'individus au détriment de la majorité de la population ». « C'est la raison pour laquelle le mot d'ordre "prenez-vous en charge" lancé par notre leader Etienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire, nous réconforte chaque jour », a-t-il indiqué.

S'agissant du bilan à établir sur l'an 1 de l'exercice du pouvoir d'État, J.M. Kabund estime que personne ne peut douter de la ferme volonté ainsi que de l'engagement politique du Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et de l'Udps.

« Mais, pendant une année également, nous remarquons tous que les défis sont énormes bien qu'ils ne soient pas insurmontables. En effet, le temps nous est compté. Et le peuple qui a placé sa confiance dans notre leadership attend de nous des changements immédiats dans tous les secteurs de la vie. Il faudrait, pour bien faire, analyser comment y parvenir, en tenant compte non seulement des contraintes mais aussi d'éventuels obstacles. Le défi prioritaire à relever, c'est d'arriver à satisfaire le peuple congolais tout en contournant tous les obstacles et pièges qu'on pourrait nous tendre », a fait remarquer le président a.i. de l'Udps.