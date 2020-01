Ile Maurice: Bourse - La SEM s'associe à deux centrales géantes de dépôt de valeurs mobilières

La Stock Exchange of Mauritius (SEM) vient de réaliser un pas décisif dans sa quête à élever sa réputation au niveau des Bourses les plus réputées au monde. Une initiative qui s'est matérialisée autour de l'ouverture des frontières de ses opérations à deux géants du segment international de dépôt et de livraison/règlement pour des obligations, des titres ou encore des fonds d'investissement.

Qui sont ces deux International Central Securities Depositories géants ? Il s'agit du belge Euroclear et du luxembourgeois Clearstream (ex-Cedel International). Concrètement, cela veut dire que si jusqu'ici de grosses pointures du monde des investissements boursiers hésitaient à s'intéresser à ce qui se passe à la Bourse de Maurice, désormais, elles n'ont aucune raison pour bouder la juridiction mauricienne.

La raison est que les produits qui les intéressent peuvent désormais être négociés sur la place boursière mauricienne. Ce sont, entre autres, les produits structurés disponibles déjà à la SEM qui sont proposés par des étrangers et destinés à des investisseurs étrangers, des fonds négociés en Bourse (Exchange Traded Funds), des titres de créance qui tiennent compte de l'évolution de la performance d'une matière première (ExchangeTraded Notes), des obligations en euro (Eurobonds), des titres de créance (debt securities).

Grâce à la formule proposée par la SEM, il suffit d'une instruction de la centrale basée en Belgique ou au Luxembourg pour que les transactions autour d'une opération boursière soient réglées à Maurice même pour des clients qui se trouvent à l'autre bout du monde.

Une comparaison à l'opération que vient d'effectuer la Bourse de Maurice serait l'installation d'un hôtel de luxe à Maurice offrant les mêmes facilités qu'un client américain trouverait dans un hôtel de Miami.

Sunil Benimadhu, Chief Executive de la SEM, ne jure que par la réussite de cette initiative. Et pour! «Elle contribuera à améliorer la visibilité de Maurice en tant que centre financier international et à attirer plus d'acteurs et de participants dans notre centre financier.». Bref pour lui, l'essentiel, c'est que «la Bourse de Maurice s'internationalise davantage en s'ouvrant aux International Central Securities Depositories».

Pour le numéro Un de la SEM, cette initiative est en continuité avec une politique qui a fait ses preuves depuis belle lurette. «Cette initiative s'inscrit dans le droit fil des nombreuses mesures entreprises par la Bourse de Maurice durant les dix dernières années dans le dessein d'améliorer le niveau de sa compétitivité en tant que plateforme de cotation et de financement, de diversifier la gamme de produits cotés sur sa plateforme et pour renforcer davantage sa stratégie africaine».

Sunil Benimadhu soutient que c'est au tour des autres parties prenantes du secteur de la Bourse d'entrer en scène. «La balle est désormais dans le camp des acteurs du secteur financier, notamment les banques, les opérateurs du Global business, les intermédiaires du marché des capitaux, entre autres.»

«Ils doivent se prévaloir de cette ouverture pour créer des produits structurés destinés aux investisseurs étrangers, inciter les émetteurs internationaux à émettre des obligations spécialisées et d'autres produits à partir de Maurice et de les coter sur la SEM. Nous serons en mesure d'évaluer les retombées de cette ouverture d'ici trois ans.»

Ce nouveau positionnement de la Bourse de Maurice n'est pas pour déplaire à Kevin Rangasami, Managing Director au MCB Capital Market, Brokerage & Investment, et Parikshat Tulsidas, Senior Executive, Treasury & Markets au sein de l'AfrAsia Bank. Ils y voient un élargissement des horizons dans lesquels ont évolué jusqu'ici les différents produits offerts par leurs organisations respectives.