Madagascar: Orange Fab - Premier accé́lé́rateur de start-up au pays

Dans l'optique de promouvoir et de faire vivre une aventure entrepreneuriale enrichissante aux start-up, Orange privilégie autant l'impact RSE et technologique que peuvent mener les actions de soutien aux porteurs de projets que l'aventure humaine qui se cache derrière ces actions.

Faire émerger des entreprises innovantes porteuses de progrès pour le pays, c'est l'objectif d'Orange Fab, lancé par Orange Madagascar. Orange Fab est yb programme de soutien aux jeunes entreprises, à la recherche d'accompagnement pour accélérer leur développement à Madagascar comme à l'international. La plateforme réunie le meilleur de l'écosystème d'Orange avec les dernières technologies numériques, les meilleurs experts et les partenaires, pour ensemble se mettre au service des startups sélectionnées. Les thématiques d'accélération proviennent des grandes priorités comme la santé, l'éduca- tion, l'agriculture, l'accès aux services essentiels tels que le transport ou récupération des déchets. Orange Fab est persuadé que toutes les idées méritent d'être analysées et tout entrepreneur devrait pouvoir accéder aux meilleures compétences qui soient pour évoluer rapidement.

Environnement de travail exceptionnel et formations exclusives

Pour booster les start-up sélectionnées, l'espace co-working aménagé par Orange Fab leur permet de travailler ensemble, au plus près de l'écosystème Orange, mais aussi d'échanger avec leurs partenaires et clients dans un cadre à la fois professionnel, stimulant et convivial. Pendant la période d'accélération, des événements, des ateliers et des formations sont proposés à ces entrepreneurs afin de les aider à développer leur activité. Michel Degland, Directeur Général de Orange Madagascar précise que : « A la sortie du programme d'accélération le but est que chaque produit/service puisse offrir le meilleur de sa catégorie. L'entrepreneur disposera d'une stratégie éprouvée, le tout porté par une équipe aux compétences renforcées. »

Trois startups sélectionnées pour la première saison

Michel Degland, Directeur Général de Orange Madagascar indique pour sa part : « Parmi une vingtaine de candidatures reçues, trois start-up ont été choisies sur des critères pointus dont la qualité de l'équipe, la solution digitale, l'innovation dans la proposition de valeur et l'impact socio-économique : Greentsika, VanillaPay et Lemuriia. » Tout d'abord, Greentsika est la première solution digitale qui répond aux problèmes de gestion des déchets en milieu urbain et rural. Greentsika a créé́ un service de précollecte de déchets basé sur un système d'abonnement mensuel, testé et déployé à Tuléar depuis octobre 2017. Pour s'inscrire, une équipe de commerciaux dédiée effectue du porte-à-porte. Il est aussi possible de s'inscrire via un bot disponible sur Facebook, ou encore directement depuis nos kiosques mobiles. L'abonnement de base est à 3 000 ariary pour huit passages mensuels et un sac de 50kg de déchets récupérés à chaque passage. Greentsika vise un déploie- ment partout sur l'île puis éventuellement dans d'autres pays d'Afrique. http://www.greentsika.com.

Ensuite, VanillaPay est le premier agrégateur de paiement sécurisé en ligne, en Ariary, intégrant le paiement mobile des trois opérateurs malgaches. Les particuliers choisissent leur moyen de paiement favori pour effectuer leurs achats et les e-commerçants réceptionnent tous les paiements sur une seule et unique plateforme. http://www.vanilla-pay.net

Enfin, Lemuriia est la première gare routière en ligne à Madagascar. Le service permet la réservation en ligne de moyens de transports à commencer par les taxis brousses. Lemuriia a créé son application et travaille en partenariat avec deux coopératives pour tester son produit. La start-up équipe les coopératives d'un back office de gestion des réservations et permet aux particuliers de réserver à l'avance, payer via le paiement mobile, et choisir sa coopérative et sa place, le tout de manière sécurisée. http://www.lemuriia.com/

Orange Fab, partenaire de Make The Choice Madagascar

Les start-up représentent un vecteur essentiel de développement économique du pays. Elles ont le pouvoir d'impacter les grands axes de croissance. Michel Degland, Directeur Général de Orange Madagascar affirme que : « Nous sommes convaincu par l'ambition de ce concours : rassembler des entrepreneurs issus de tout Madagascar, luttant ainsi contre l'isolement de beaucoup de talents malgaches, et permettant à l'ensemble du pays de se mobiliser pour créer et innover. De plus, MTCM permet aux porteurs de projets sélectionnés de bénéficier d'un mentorat avec des professionnels de tout secteur d'activité, ce qui leur permet d'évoluer tant sur le plan humain que professionnel. » Il félicite les candidats pour le chemin parcouru depuis la formulation de leur idée sous format vidéo pour candidater au concours, jusqu'à leur sélection et participation aux ateliers/formations.

Lauriane Ranaivo