Madagascar: À leurs amours

Deux étrangères au bout du monde si différentes. Deux anonymes, deux inconnues et pourtant... Pulvérisées sur l'autel de la violence éternelle. C'est par ces quelques mots inspirés de la chanson de Renaud et Axelle Red « Manhattan Kaboul » que nous commençons ce texto d'hommage à deux femmes Malgaches. Deux anonymes mais qui, pour nous, sont deux héroïnes.

Devant un public très restreint, elles ont pris tout le courage du monde pour parler d'elles, pour parler de leur parcours et surtout pour apporter un plus aux vies de ceux qui étaient présents ce jour-là. Le thème de la rencontre était : « être une femme seule ». À Madagascar, et un peu partout dans le monde et plus particulièrement en Afrique, l'énoncé prend inévitablement une consonance de problématique. Une femme seule, sans homme et sans enfants n'est pas tolérable.

Car à un certain âge, il faut se marier pour être quelqu'un dans la société. L'âge en question est généralement entre vingt trois à vingt cinq ans. Au-delà de cette fourchette, la violence psychologique de la famille proche, de la famille élargie et de la société devient presque quotidienne. « Être quelqu'un » c'est tout d'abord exister. Car la femme Malgache doit appartenir à quelqu'un : à ses parents puis inévitablement à son mari. Plus largement, elle est à ses enfants. Donc imaginez l'enfer sur terre que peuvent vivre de nombreuses femmes sans homme, sans enfant par choix ou par défaut.

En voyant le thème on s'attendait à écouter des femmes fortes. Celles qui étaient debout les moments venus sont des héroïnes. Oui, elles sont seules mais cela ne s'arrête pas là. Elles le sont car le cours de la vie en a décidé ainsi. Elles sont veuves de maris et d'enfants, tous arrachés (et le mot est faible) à la vie si brusquement.

La première est une miraculée. Comme elle le raconte avec une voix tremblante : « un rocher, une foudre, une maison... et puis plus rien ». Il y a un an, lors d'une soirée calme sous la pluie, elle et les siens étaient chez eux quelque part sur les hauteurs d'Antananarivo. Elle à la cuisine contemplait sa petite famille de l'autre côté de la maison. Son mari, sa fille et son fils. Ce soir-là, elle trouva l'ambiance particulièrement touchante, chaleureuse et pleine d'amour. Ce soir-là, elle prit le temps de scruter les vêtements de ses amours blottit les uns contre les autres sur ce canapé. Et d'un coup... « un rocher, une foudre, une maison... et puis plus rien ». Très calme, avec immensément d'amour, elle nous a partagé seconde par seconde ces instants infinis durant lesquels elle a perdu, d'une main de Dieu, ses amours.

La seconde, a reçu un coup de fil du bureau de son mari pour demander où elle était. Elle répondu en rigolant « au bureau bien sûr. C'est quoi ces questions bizarres ? » L'ami et collègue de son mari lui demanda de s'asseoir et elle a tout de suite su que quelque chose de grave venait d'arriver. Ce jour-là, un jour pas comme les autres, son mari et son fils unique ont perdu la vie dans un crash d'avion. Depuis ce coup de téléphone à l'enterrement elle n'a pas pu verser une larme. Elle a même demandé aux médecins de lui donner quelque chose pour pouvoir pleurer ceux qu'elle aime tant. Et finalement, une fois de retour après l'enterrement, elle a enfin pu libérer toutes les larmes de son corps. Un mari tant aimé, un fils si beau et si jeune, tous les deux partis trop tôt. Elle avait déjà eu comme un mauvais pressentiment concernant ce vol. Son fils lui a répondu « je mourrai avec papa ». Une phrase qui semble anodine que l'on entende des fois de la bouche de nos proches jusqu'au jour où...

Nous tenons à saluer ces deux femmes, ces deux héroïnes de tous les jours qui nous rappellent qu'en un clin d'œil, tout peut basculer. À leurs amours qui sont partis pour un autre monde nous laissant des leçons de la vie avant la mort.