Madagascar: Douanes - Réduire la corruption améliore les recettes

La célébration du bicentenaire du « Fadin-tseranana » fait état d'une augmentation des recettes douanières grâce à la réduction des faits de corruption.

Moins de corruption pour plus de rendements. La douane se fixe une priorité d'intensifier la lutte contre la corruption en son sein à l'occasion du lancement de son bicentenaire hier. « La dématérialisation dans les procédures en douane réduit considérablement l'intervention humaine. Cette innovation exclut progressivement la corruption », estime le directeur général des douanes Lainkana Zafivanona Ernest. Au total, les douaniers à Madagascar sont au nombre de 1243 et chacun d'entre eux fait rentrer 2,212 milliards ariary par an aux caisses de l'État.

Trois cent cinquante femmes sont actuellement dans l'administration douanière et la douane ambitionne de se doter d'un nouvel immeuble appelé « Customs House » pour abriter ses services centraux. Une académie sera également construite pour héberger les formations du personnel de la douane. « Historiquement, on désigne par fady la contrepartie du droit d'occuper le sol. Ce fady a été exigé des étrangers qui décident de s'installer sur une parcelle de terre donnée. Ce fady était à l'époque des fusils ou des munitions. Pour un étranger venant embarquer alors sur la côte, un droit de stationnement lui a été exigé d'où l'origine du mot fadin-tseranana », rappelle le ministre de l'Économie et des finances, Richard Randriamandrato dans son allocution à l'ouverture du bicentenaire de la douane. D'après toujours le ministre, « L'administration douanière contribue au financement de la politique d'émergence ».

Assainissement

La journée internationale des douanes a également été célébrée hier en même temps que le bicentenaire de la douane malgache. Parmi les personnalités présentes à l'événement était la ministre de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat, Lantosoa Rakotomalala. « Des investissements pour mettre en œuvre le plan stratégique de la douane pour 2020-2023 prévoient de générer des recettes à hauteur de 300 %. Chaque ariary que la douane prélèvera, sera générateur de davantage de recettes », explique Lainkana Zafivanona Ernest. Dans les ports et aéroports, la douane améliore ses équipements.

360 milliards ariary ont été encaissés par la douane grâce aux produits importés entrés à Madagascar en 2019 d'après les statistiques disponibles. D'après un analyste, « Les recettes douanières connaîtront davantage de hausse si tous les importateurs s'acquittent de leurs obligations légales au niveau de la douane. La corruption est le principal fléau entravant la rentrée d'argent à la douane ». Selon Hery Lanto Rakotoarisoa, président du Groupement des Entreprises Franches et Partenaires, « La corruption a été une réalité subie par les opérateurs mais actuellement des voies de recours existent pour dénoncer les corrupteurs. Ces dernières années, tout commence à s'assainir à la douane ».