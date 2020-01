Madagascar: La nuit des idées - Le thème « être vivant » sera développé

La Nuit des idées aura lieu le 30 janvier 2020 de 18 heures à 21 heures pour la ville d'Antsiranana. l'Alliance Française de Diego-Suarez, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, et bon nombres de centres culturels accueilleront des activités.

« A Diego, les nuits ne sont pas sûres, à Diego, on ne vit pas, on survit. A Diego, la nuit des idées n'a jamais été proposée. Cela fait partie des injustices culturelles. La culture est pour tous, quel que soit l'heure du jour et de la nuit. Qu'est-ce qu'être vivant selon les diégolais ? Dans quels domaines est-on vivant ? Peut-on actuellement se questionner sur l'écologie quand on ne nous propose pas de meilleures solutions ? Quelle est la place du diégolais dans le monde ? En quoi être vivant durant cette nuit du 30 janvier va nous forcer à agir ? » Des problématiques à répondre, a souligné Cerveau Kotoson, l'un des participants de l'évènement.

Pour cette année, l'évènement tournera autour du thème « Être vivant», il réunira des intervenants de tous horizons - intellectuels, chercheurs, artistes - invités à débattre dans les lieux partenaires de la manifestation. en effet, des différentes conférences animeront les quatre salles de AFD Alliance française de Diégo avec différents intervenants. Ouverture de la médiathèque en nocturne, sélection d'ouvrages sur le thème « Etre vivant », danse avec l'association AG201 : session de 15 minutes toutes les heures dans la salle de spectacle, figurent également dans le programme, souhaitant de créer une œuvre participative autour du recyclage des intervenants comme l'écrivain Cerveau Kotoson, le poète Momo Jaomanonga, Claudio Karany feront des exposés et transmettront leur savoir-faire.

Chaque année, la Nuit des idées est une invitation à découvrir l'actualité des savoirs, à écouter celles et ceux qui font avancer les idées dans tous les domaines, à échanger sur les grands enjeux de notre temps. Parce que la pensée traverse les frontières, toutes les formes sont bienvenues (conférence, théâtre, performance, projections, concert... ) et les lieux les plus prestigieux comme les plus inattendus sont conviés à se joindre à la fête, en proposant leur interprétation originale du thème proposé. Au fil des fuseaux horaires, les échos de la Nuit des idées se répercutent via les réseaux sociaux, faisant de la Nuit des idées un événement global. Être vivant : ce thème place au cœur de la Nuit des idées 2020 la question des équilibres écologiques et de la relation de l'homme au monde. Il invite à échanger autour des questionnements que soulèvent les mutations technologiques et l'avènement de l'intelligence artificielle.

la nuit des idées se pratique sur les cinq continents : de Dakar à Los Angeles en passant par Bruxelles, Buenos Aires et Katmandou, Marseille et Paris... Tous les lieux de culture et de savoir sont invités à proposer leurs projets de Nuit des idées : libraires, associations, universités, ONG, écoles, centres d'art, laboratoires...