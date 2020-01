Madagascar: Ifm analakely - La danse debout à l'honneur

l'évènement Mada danse debout en est à sa troisième édition

« La danse, un minimum d'explication, un minimum d'anecdotes et un maximum de sensation ». Cette citation du danseur/chorégraphe Maurice Béjart est on ne peut plus explicite sur l'engouement universel autour du sixième art, et particulièrement la danse. A Madagascar, ce sont surtout les jeunes qui s'y intéressent, sous toutes ses formes et toutes ses coutures. Samedi, l'Institut Français de Madagascar accueillera la troisième édition de Mada Danse debout. Le rendez-vous qui est en passe de devenir incontournable dans le milieu.

Artistes et danseurs des quatre coins de l'île se retrouveront à Analakely pour une journée qui se parera de toutes les couleurs de la danse debout. Au menu, la crème de la danse hip hop et danse urbaine du moment. Toprock, Popping, locking, house dance, krump, afro, dancehall... tout y passera et rien ne sera laissé au hasard.

Si le genre est surtout apprécié en groupe, cette édition se focalisera sur la formule « 1vs1 » uniquement après inscription sur place. Une aubaine pour les talentueux de faire leurs preuves en face-à-face avec un adversaire à la fois. Effectivement, selon les organisateurs, ceci permettra à chaque danseur d'exprimer individuellement son talent, sa créativité et sa passion pour la danse. Les participants sont invités à donner libre cours à l'imagination et à la création artistique, et bien sûr l'improvisation.

Le rideau se lèvera sur de la jam session avec une déambulation qui s'enchaînera de suite en amont. Éventuellement, des séances de partages et d'échanges auront lieu par la même occasion. L'après-midi, les compétiteurs se retrouveront face à des professionnels et amateurs avec le grand public. Danseurs, soyez aux aguets et que le meilleur gagne !