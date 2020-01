Congo-Kinshasa: Mercato - John Nekadio signe officiellement au Standard de Liège

Après Christian Luyindama, enrôlé en même temps que Merveille Bope et Jonathan Bolingi, tous en provenance du TP Mazembe pour le club belge à l'été 2017, avant d'être revendu deux ans plus tard à Galatasaray, voici John Mayanga Nekadio qui n'est autre que son frère cadet.

Selon le journal belge Le Soir, ce jeune défenseur central âgé de 18 ans amené par Christophe Henrotay, est arrivé en Belgique depuis quelques semaines déjà, et a signé son tout premier contrat professionnel le lundi 27 janvier 2020. Un bail de 3 ans et demi en faveur des «Rouges», soit jusqu'en juin 2023.

En effet, à seulement 18 ans, le petit frère de la super star des Léopards de la RD Congo Christian Luyindama, Jonh Nekadio a rejoint la prestigieuse formation belge de Standard Liège, dont le montant n'a pas été dévoilé à la presse. La nouvelle pépite va donc découvrir, dans la foulée, la Jupiler Pro League belge.

Né et grandi à Kinshasa, John Nekadio évoluait au poste de défenseur central, au FC Trinité, d'une division inférieure en République Démocratique du Congo. Il y a lieu de noter que son recrutement s'inscrit dans le prolongement d'un test qui s'est avéré très positif que l'intéressé avait effectué à l'Académie durant plusieurs semaines, en septembre et octobre 2019. Le savoir ne ment pas, dit-on. Tout comme son frère Christian, John Mayanga Nekadio est un défenseur central, capable de jouer autant à droite qu'à gauche.

Par ailleurs, ce natif de Kinshasa "est un solide et puissant athlète, que l'on dit à l'aise sur le plan technique, très dur sur l'homme et performant balle au pied", selon les encadreurs de ladite Académie. Cette nouvelle aventure permettra donc à ce talent en herbe de franchir un nouveau palier et pourquoi pas évoluer un jour chez les fauves congolais.

La prédiction de Christian Luyindama

Lors de l'affrontement entre son club Galatasaray et les belges du Club Bruges en Belgique, à la mi-septembre 2019, en Ligue des Champions Européenne, Christian Luyindama n'est pas sorti du terrain sans laisser un mot aux micros de plusieurs médias sur place qui, pour eux, "le congolais reste le meilleur malgré son départ l'été passé en Turquie". Satisfait de son retour en Belgique, lui que les fans ont surnommé "The Roc" avait promis d'ores et déjà, la naissance d'un nouveau "Boss" au Standard Liège. Il s'agissait ici de son petit frère John Nekadio, qui déjà était en essai au bord de Meuse et ramené par le coach Michel Preud'homme, avec l'aide de son grand frère.

"J'ai vécu des beaux souvenirs et d'ailleurs mon frère est en test au Standard. Le «Petit Boss» va exploser au Standard ! J'ai parlé de lui à Preud'homme qui l'a fait venir en test. Pour le moment ça se passe très bien, il est très fort", avait déclaré Christian Luyindama.

Il sied de rappeler que John Nekadio est un défenseur central du même type que son frère. Il est puissant et grand de taille, mais aussi intelligent dans son jeu. Cependant, le jeune défenseur central s'est entraîné pour la première fois le mardi 28 janvier 2020 avec le noyau A de Michel Preud'homme et portera le numéro 13, qu'il a toujours porté et qui était libre.

Reste à savoir si le "Petit Boss" va faire rêver les supporters rouges de Liège comme l'a fait son grand frère, il y a deux ans.