Congo-Kinshasa: La LICOCO alerte sur les dossiers de corruption étouffés dans des parquets judiciaires

La Ligue Congolaise de Lutte contre la Corruption (LICOCO) a donné sa position sur les affaires de corruption envoyées devant le parquet judiciaire en République Démocratique du Congo. Elle fustige, en effet, l'inaction des autorités des parquets judiciaires dans les traitements de ces dossiers déposés devant leurs juridictions ces 5 dernières années.

Au cours d'une conférence de presse tenue le mardi 28 janvier 2020 au Centre CEPAS, cette structure estime que les affaires de corruption envoyées auprès des Parquets doivent être traitées dans l'urgence et attirer l'attention des autorités politiques pour un suivi rigoureux.

"Ces 5 dernières années, nous avons constaté que, pour étouffer un dossier de corruption, les politiques utilisent les Cours ou les parquets afin que la vérité ne soit pas éclatée", a affirmé Ernest Mpararo, secrétaire exécutif de la LICOCO. Pour lui, les autorités politiques profitent de cette attitude du parquet pour se dédouaner ou faire pression aux magistrats afin qu'ils stoppent l'instruction du dossier, en prononçant tout haut la phrase magique connue de tous : «Laissez la justice faire son travail».

La LICOCO estime, en fait, que les parquets sont instrumentalisés par les politiques qui sont impliqués dans des actes de corruption. Parmi les dossiers de corruption qui se trouvent devant les bureaux des procureurs et répertoriés par cette structure, il y a notamment l'affaire «15 millions de la Présidence» qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, les dossiers «128 millions de la GECAMINES», «Bukanga Lonzo», «redevance logistique et terrestre de l'ex ONATRA» , «GO Pass de la Régie des Voies Aériennes (RVA)», «Routes et autres infrastructures construites par le contrat chinois», «BIAC», «MINOCONGO», mais également l'affaire des Fonds de promotion de l'industrie (dettes contractées par des politiciens et non encore remboursés auprès du FPI), ainsi que la construction des passerelles sur le Boulevard Lumumba.

Imposer la rigueur de la loi

Pour cette structure de lutte contre la corruption, les dossiers cités ci-haut montrent clairement comment est ce que le parquet travaille pour étouffer cette affaire, laissant la rumeur se propager et détruire l'intégrité des certaines personnes. C'est pourquoi, Ernest Mpararo recommande aux Cours et Tribunaux d'examiner dans l'urgence ces dossiers pour que les personnes coupables d'actes de corruption subissent la rigueur de la loi. "Nous devons dire non aux comportements des Procureurs qui devraient rendre justice pour le renforcement d'un Etat de droit. Les cours et tribunaux ne jouent pas leur rôle. Ce sont des milliards qui sont détournés", a lâché le secrétaire exécutif de la LICOCO.

Dans la même ligne droite, la LICOCO, en synergie avec d'autres organisations de la société civile notamment, Justicia Asbl et RND, annonce le lancement d'une plateforme des OSC pour le suivi des partenariats des entreprises publiques minières. Cette association aura comme objectif d'aider les entreprises publiques minières à renégocier des contrats qui sont en leur défaveur.

Par ailleurs, Ernest Mpararo en appelle à l'implication de tous pour lutter contre la corruption. "Nous devons nous lever et interpeller les magistrats, le conseil supérieur de la magistrature, l'organe qui gère les magistrats, pour leur dire que les dossiers de corruption ne trouvent pas de réponse, ni d'issu. Cela a une conséquence énorme sur l'image du pays et sur les investissements, étant donné que le pays ne fournit aucun effort pour lutter contre la corruption. Nous devons sensibiliser le citoyen et lui dire de se lever pour interpeller les politiciens, les juges, les magistrats, pour qu'ils sanctionnent les personnes impliquées dans la corruption", a-t-il déclaré.