Tunisie: Cschebba-espérance - Match retard à chebba - Risque de décompression ?

L'Espérance passera à partir d'aujourd'hui par une période de «répit» relatif malgré le fait que le calendrier reste chargé. Le CSChebba, la JSKabylie seront deux rencontres sans grosse pression pour les «Sang et Or».Le petit stade municipal de Chebba dont la contenance ne dépasse pas les mille spectateurs sera tout à l'heure le théâtre du match en retard entre le Croissant Sportif de Chebba et l'Espérance Sportive de Tunis.

On aurait aimé que le CSC et tous les promus à la Ligue 1 soient dotés de bien meilleurs stades pour satisfaire décemment les aspirations légitimes de leurs fans, surtout dans pareil événement.Passons, car dans ce pays rien ne sert plus de faire des critiques car nous sommes dans un navire qui navigue à vue et qui se trouve être à la merci de la moindre forte tempête.Aujourd'hui, donc l'Espérance sera l'hôte de la sympathique équipe de Chebba, le néo-promu à la Ligue 1 qui n'a fait que laisser de bonnes impressions au terme de la phase aller avec ses 14 points récoltés en 12 matches et une honorable neuvième place au classement général qu'il partage provisoirement avec l'autre néo-promu l'ASSoliman (13 matches).Le CSChebba a eu le mérite de faire match nul avec le ST et de battre l'ESMétlaoui (2-0) et l'USBen Guerdane (3-1). C'est, du coup, un adversaire qui force le respect devant ses supporters, surtout si on lui ajoute la motivation et l'adrénaline que suscite le fait de croiser le fer avec la meilleure équipe de Tunisie et d'Afrique.

Gare au relâchement à l'Espérance !

Le CSChebba pourrait, de surcroît, exploiter à bon escient un éventuel relâchement chez l'équipe de Bab Souika qui pourrait connaître une certaine décompression après ses multiples derniers succès lui ayant garanti une belle échappée en championnat national ainsi qu'une qualification précoce aux quarts de finale de la Ligue des champions africaine.

Sur un autre plan, les mesures disciplinaires prises à l'encontre du coach Mouïne Chaâbani et du défenseur Iheb Mbarki suite aux incidents ayant marqué le dernier derby avec le Club Africain pourraient, elles aussi, avoir un impact psychologique négatif susceptible d'affecter la sérénité du groupe «sang et or». A ce propos, l'Espérance n'a à s'en prendre qu'à elle-même car l'écart de conduite de ces deux derniers était le moins qu'on puisse dire blâmable et sans raison de survenir. C'est aussi une autre leçon à retenir pour que pareils agissements ne se reproduisent plus chez l'équipe de Bab Souika connue mondialement pour son grand fair-play.

Ben Hamouda et les doublures à l'œuvre

Le match de cet après-midi sera le match des doublures au vrai sens du terme pour l'Espérance.

En effet, c'est l'adjoint Majdi Traoui qui dirigera l'équipe en l'absence de Mouïne Chaâbani (2 matches de suspension). Aussi, presque toute l'équipe qui a évolué dernièrement contre le Raja et le CA sera remaniée. On verra donc une équipe de réservistes qui défendra les couleurs «sang et or» à Chebba avec les Jeridi, Derbali (de retour), Rabii, Dhaouadi, Chammam, Kwamé (de retour), Ben Choug, Ouattara (seul rescapé) et surtout le nouveau venu, Mohamed Ali Ben Hamouda (ex-AS Soliman).Au fait, le staff technique aura la latitude de compter sur les services de ses doublures de marque pour les prochains matches à livrer face au CS Chebba, la JS Kabylie samedi prochain en Algérie, l'US Monastirienne (à un degré moindre) et l'USTataouine. Seulement il faut faire gaffe contre les risques de relâchement!